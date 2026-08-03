Η κυπριακή παράδοση ζωντάνεψε στα Δημοτικά Μπάνια Κάτω Πάφου

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, στα Δημοτικά Μπάνια Κάτω Πάφου, η τέταρτη καλοκαιρινή παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά του Δήμου Πάφου, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Παράδοση».

Την εκδήλωση πλαισίωσε ο Πολιτιστικός Όμιλος «Ιεροί Κήποι», παρουσιάζοντας ένα αυθεντικό κυπριακό γλέντι, όπως αυτό ζωντάνευε άλλοτε στις πλατείες των χωριών.

Με τη συνοδεία βιολιού και λαούτου, οι παρευρισκόμενοι ταξίδεψαν σε μια άλλη εποχή, γνωρίζοντας έθιμα και παραδόσεις που χαρακτήριζαν την κοινωνική ζωή της κυπριακής υπαίθρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έθιμο του «πλουμίσματος» του βιολάρη, κατά το οποίο οι χορευτές προσέφεραν φιλοδώρημα στους μουσικούς για να παραγγείλουν τον αγαπημένο τους χορό.

Ξεχωριστή νότα στη βραδιά έδωσε ο Γιώργος Κυριάκου, ο οποίος, στο πλαίσιο της περιπατητικής κωμικής παράστασης «Paphos City Attack» του Πετριδείου Ιδρύματος, ενσάρκωσε έναν γραφικό χαρακτήρα του χωριού, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αλληλεπιδρώντας με το κοινό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς οι θεατές ενώθηκαν με τους χορευτές στους παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η επιτυχία της βραδιάς επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η κυπριακή παράδοση παραμένει ζωντανή, συνεχίζοντας να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας.