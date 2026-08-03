Μονόδρομος οι διαγραφές στον ΔΗΣΥ

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ και δη η πρόεδρός του, Αννίτα Δημητρίου, έχει καταστήσει κατ' επανάληψη σαφές ότι το κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Συνεπώς, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Στελέχη ή υποψήφιοι βουλευτές του ΔΗΣΥ που θα επιλέξουν να θυσιάσουν την πολιτική γραμμή του κόμματος για έναν διορισμό στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ενόψει ανασχηματισμού, θα πρέπει να θεωρηθούν πολιτικοί αντάρτες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ποινή είναι μία: αποπομπή από το κόμμα με συνοπτικές διαδικασίες. Τι να κάνεις τέτοια στελέχη που, μπροστά στο προσωπικό όφελος και το βόλεμα, βάζουν το κόμμα σε δεύτερη μοίρα;

Πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα πρέπει να εκδιώξει τους δούρειους ίππους του Χριστοδουλίδη που βρίσκονται εντός του κόμματος, προτού να είναι αργά.

ΜΧΣ