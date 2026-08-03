Μαλτέζος: «Με αποκεφάλισαν για να στείλουν μήνυμα... Οι ίδιοι με χαρακτήριζαν εξαιρετικό υπάλληλο» - Τι απαντά ο Φυτιρής (ηχητικά)

Παράνομη και εκδικητική χαρακτηρίζει την απόλυσή του ο Γιώργος Μαλτέζος, αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, απορρίπτοντας τη θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ο τερματισμός της απασχόλησής του ήταν αποτέλεσμα της πειθαρχικής διαδικασίας και δεν σχετίζεται με τη συνδικαλιστική του δράση.

Μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη υποστήριξε ότι οι λόγοι της απόλυσής του είναι άλλοι. «Δεν με απέλυσαν γιατί δεν έκανα τη δουλειά μου. Με απέλυσαν επειδή ήμουν εμπόδιο στα σχέδιά τους», είπε, σημειώνοντας ότι η απόφαση ήταν, κατά την άποψή του, «εκ των προτέρων καταδικαστέα», παράνομη και εκδικητική.

Σε σχέση με τις απουσίες που του καταλογίζονται, ο κ. Μαλτέζος είπε ότι επρόκειτο για χρόνο που χρησιμοποιούσε για την άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των δεσμοφυλάκων. Όπως ανέφερε, η υπηρεσία ενημερωνόταν γραπτώς εκ των προτέρων και υπάρχουν, κατά τον ίδιο, σχετικά έγγραφα. «Βάφτισαν αδικαιολόγητη απουσία τον νόμιμο προστατευμένο χρόνο που είχα ως εκλεγμένο πρόσωπο της ΙΣΟΤΗΤΑΣ», είπε.

Απέρριψε επίσης τα όσα αναφέρονται περί αναστάτωσης στις βάρδιες λόγω των απουσιών του, λέγοντας ότι είχε μετακινηθεί από τις βάρδιες και ότι η θέση στην οποία βρισκόταν δεν επηρέαζε τη στελέχωσή τους. «Έχουν μπει πάρα πολλά ψέματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όλα αυτά θα κριθούν στη νομική διαδικασία, αφού, όπως ξεκαθάρισε, θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόλυσής του.

Ο κ. Μαλτέζος συνέδεσε όσα συνέβησαν με τη συνδικαλιστική δράση του Κλαδικού και τις καταγγελίες που είχαν γίνει για προβλήματα στις Φυλακές. Όπως είπε, «ενοχλούσε η φωνή μας» και υποστήριξε ότι τα προβλήματα για τον ίδιο άρχισαν όταν το Κλαδικό άρχισε να μιλά δημόσια για ναρκωτικά, βιασμούς, χημικά και άλλα ζητήματα στις Φυλακές. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε. Δεν πρέπει να λέμε τα κακώς κείμενα. Αυτό τους ενοχλεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από τις δημόσιες τοποθετήσεις είχαν προηγηθεί αρκετά διαβήματα προς το Υπουργείο και τη Διεύθυνση των Φυλακών. Είπε ότι είχαν αποστείλει επιστολές και είχαν ζητήσει επανειλημμένα συναντήσεις, χωρίς αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, ο Υπουργός τούς είδε μία φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και στη συνέχεια για περίπου οκτώ μήνες δεν υπήρξε νέα συνάντηση. «Δεν είμαστε των άκρων, δεν θέλουμε ούτε τη δημοσιότητα. Θέλουμε να επιλύουμε τα προβλήματα», είπε.

«Με αποκεφάλισαν για να στείλουν ένα τρομακτικό μήνυμα σε κάθε εργαζόμενο», είπε. Υποστήριξε επίσης ότι του αφαιρέθηκαν 95 ώρες ανάπαυσης για χρόνο που αφορούσε τη συνδικαλιστική του δράση, ενώ επέμεινε ότι η υπηρεσιακή του εικόνα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται σήμερα. Όπως είπε, οι ίδιοι οι προϊστάμενοί του τον χαρακτήριζαν «εξαιρετικό υπάλληλο» και ήταν παρών σε νύχτες και Σαββατοκύριακα όταν υπήρχαν ανάγκες.

Μιλώντας για την κατάσταση στις Φυλακές, ο κ. Μαλτέζος υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί μετά την ανάληψη του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Κώστα Φυτιρή. Έκανε λόγο για περιστατικά με μαχαιρώματα και βιασμούς και είπε ότι αυτά είναι γεγονότα που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Επέμεινε παράλληλα ότι πρέπει να υπάρξει άμεση αποσυμφόρηση των Φυλακών, λέγοντας πως υπάρχουν λύσεις οι οποίες, κατά την άποψή του, δεν εφαρμόζονται.

Ο κ. Μαλτέζος είπε ακόμη ότι παρά την απόλυσή του θα συνεχίσει τη συνδικαλιστική του δράση, ενώ ανακοίνωσε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κλάδου για το βράδυ, στις 7.30. Όπως ανέφερε, η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και όποια απόφαση ληφθεί θα εφαρμοστεί. Ερωτηθείς αν εξετάζονται στάση εργασίας ή κινητοποιήσεις, απάντησε ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά».

Φυτιρής για Μαλτέζο: «Δεν μπορεί κάποιος να επιβάλλει τα δικά του θέλω»

Τη θέση ότι η απόλυση του Γιώργου Μαλτέζου δεν συνδέεται με τη συνδικαλιστική του δράση αλλά με τη μη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς επανέλαβε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6». Όπως είπε, πρέπει να διαχωριστούν «το τι συμβαίνει στις Φυλακές, ο συνδικαλισμός και η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς», τονίζοντας ότι «δεν έχει να κάνει με ονόματα». Υποστήριξε ότι στην περίπτωση Μαλτέζου υπήρξε επανειλημμένη μη συμμόρφωση, φέρνοντας ως παράδειγμα έναν εργαζόμενο που δηλώνει ότι κάθε Τρίτη και Πέμπτη δεν θα προσέρχεται στην εργασία του χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια. «Δεν μπορεί κάποιος να επιβάλλει τα δικά του θέλω», ανέφερε.

Απαντώντας στη θέση Μαλτέζου ότι οι απουσίες του αφορούσαν την άσκηση συνδικαλιστικών καθηκόντων, ο κ. Φυτιρής είπε ότι ο συνδικαλιστής μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του εκτός ωρών υπηρεσίας, ενώ εντός εργάσιμου χρόνου απαιτείται άδεια από τη Διεύθυνση, παραπέμποντας στο άρθρο 50 του περί Συντεχνιών Νόμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε διαδικασία παραχώρησης συγκεκριμένων ωρών για συνδικαλιστική δράση, ωστόσο ο κ. Μαλτέζος δήλωνε ότι θα απουσίαζε ολόκληρη την ημέρα κάθε Τρίτη και Πέμπτη. «Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα, αλλά ξεχάσαμε τις υποχρεώσεις», είπε.

Για την πειθαρχική διαδικασία, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι η έρευνα έγινε από διοικητική λειτουργό του Υπουργείου και όχι από την αναπληρώτρια διευθύντρια των Φυλακών. «Όσα τέθηκαν μπροστά μου δικαιολογούσαν τον τερματισμό της απασχόλησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κ. Μαλτέζος έχει πλέον στη διάθεσή του τα ένδικα μέσα. «Αν δικαιωθεί, προφανώς θα αλλάξει η απόφαση. Αυτό σημαίνει δημοκρατία», είπε.

Σε σχέση με τον υπερπληθυσμό στις Φυλακές, ο κ. Φυτιρής αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα, απέρριψε όμως την άποψη ότι μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα όλες οι λύσεις που προτείνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νομικές προϋποθέσεις. «Εγώ είμαι στην κορυφή του βουνού, λόγω θέσεως. Βλέπω όλες τις πλαγιές και ξέρω τι γίνεται», είπε, σημειώνοντας ότι όσοι καταθέτουν προτάσεις δεν έχουν απαραίτητα όλα τα δεδομένα. Για την κοινωνική εργασία ανέφερε ότι απαιτείται σχετική νομοθετική πρόβλεψη, ενώ για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες και κριτήρια.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Φυλακών, ο οποίος περιλαμβάνει την κατασκευή νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, την πρόσληψη διευθυντή και νέων δεσμοφυλάκων, τη βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων. «Τα προβλήματα δεν λύνονται σε μια στιγμή», είπε, προσθέτοντας ότι, πέραν των υποδομών, απαιτείται και αλλαγή νοοτροπίας. «Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις».