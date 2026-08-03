Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Δεν πέφτει με τίποτα ο υδράργυρος - Στους 40 βαθμούς ξανά η θερμοκρασία
| Πολιτική

Συνεδριάζει στις 10.30 το Εθνικό Συμβούλιο - Ο Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει για τις επαφές με Γκουτέρες και Φίτο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει το Σάββατο ότι ξεκίνησε ήδη μαζί με τα Ηνωμένα Εθνη η προεργασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο για να δημιουργηθούν τα δεδομένα για μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό που να είναι επιτυχής, σημειώνοντας ότι η προεργασία θα συνεχίζεται για ολόκληρο τον Αύγουστο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα προεδρεύσει σήμερα σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου και θα ενημερώσει τα μέλη του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη βδομάδα στην Κύπρο ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο νεοδιορισθείς Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο.

Η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 10.30. 

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει το Σάββατο ότι ξεκίνησε ήδη μαζί με τα Ηνωμένα Εθνη η προεργασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο για να δημιουργηθούν τα δεδομένα για μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό που να είναι επιτυχής, σημειώνοντας ότι η προεργασία θα συνεχίζεται για ολόκληρο τον Αύγουστο. 

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΕθνικό ΣυμβούλιοΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα