Συνεδριάζει στις 10.30 το Εθνικό Συμβούλιο - Ο Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει για τις επαφές με Γκουτέρες και Φίτο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα προεδρεύσει σήμερα σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου και θα ενημερώσει τα μέλη του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη βδομάδα στην Κύπρο ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο νεοδιορισθείς Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο.

Η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 10.30.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει το Σάββατο ότι ξεκίνησε ήδη μαζί με τα Ηνωμένα Εθνη η προεργασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο για να δημιουργηθούν τα δεδομένα για μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό που να είναι επιτυχής, σημειώνοντας ότι η προεργασία θα συνεχίζεται για ολόκληρο τον Αύγουστο.