Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Δεν πέφτει με τίποτα ο υδράργυρος - Στους 40 βαθμούς ξανά η θερμοκρασία
| Κύπρος

Χειροπέδες σε 35χρονο: Βρήκαν στο σπίτι του θερμοκήπια κάνναβης, κοκαΐνη και εξοπλισμό (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Δύο ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια καλλιέργειας κάνναβης, περίπου 1,6 κιλά κάνναβης και 90 γραμμάρια κοκαΐνης εντόπισαν μέλη της ΥΚΑΝ κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία 35χρονου στην επαρχία Λευκωσίας. Ο 35χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και τίθεται υπό κράτηση.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για πάταξη της κατοχής, καλλιέργειας και εμπορίας ναρκωτικών, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν χθες, βάσει δικαστικού εντάλματος, έρευνα στην οικία 35χρονου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σε δωμάτιο της οικίας δύο ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια, μέσα στα οποία καλλιεργούνταν εννέα (9) φυτά κάνναβης, ύψους από 115 έως 190 εκατοστά.

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, βάρους περίπου ενός κιλού και 615 γραμμαρίων, ποσότητα άσπρης σκόνης, βάρους περίπου 90 γραμμαρίων, η οποία πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Από την οικία κατασχέθηκαν επίσης διάφορα μηχανήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας, λάστιχα ποτίσματος και άλλος εξοπλισμός.

Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Μόρφου) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε φωτογραφίες: 

Article image
Article image
Article image
Article image
Article image
Slide 1 of 5

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΚΑΝΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα