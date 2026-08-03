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ΠΑΣΥΔΥ: «Ανακριβείς οι ισχυρισμοί της Ισότητας» - Καμία αναφορά στον Μαλτέζο στη συνάντηση με Φυτιρή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η συνάντηση είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο θέματα που αφορούν στον Κλάδο Υπαλλήλων Φυλακών και τα μέλη του, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Τη λύπη του για την απόφαση απόλυσης του υπαλλήλου των Κεντρικών Φυλακών, Γιώργου Μαλτέζου, εκφράζει ο Κλάδος Υπαλλήλων Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ, απορρίπτοντας, παράλληλα, ως «απόλυτα ανακριβείς» ισχυρισμούς ότι η πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας του με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως συνδέεται με την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κλάδος αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν δημόσια από τη Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και επιχειρούν αδικαιολόγητα να συνδέσουν τη συνάντηση με την απόλυση του συναδέλφου τους.

Όπως σημειώνει, κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης «δεν έγινε η όποια αναφορά στον Γιώργο Μαλτέζο, ούτε συζητήθηκε, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την πειθαρχική διαδικασία ή την υπηρεσιακή του κατάσταση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο θέματα που αφορούν στον Κλάδο Υπαλλήλων Φυλακών και τα μέλη του, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Καταλήγοντας, ο Κλάδος Υπαλλήλων Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ απορρίπτει «κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σύνδεσης της συγκεκριμένης συνάντησης με την υπόθεση ή την απόφαση απόλυσης του συναδέλφου», τονίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε σχετική συζήτηση ή αναφορά.

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