Λύση Κυπριακού στη βάση ευρωπαϊκών αρχών, είπε ο Β’ Αντιπρόεδρος της ελληνικής Βουλής

Στη σημασία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και της επίτευξης συνολικής διευθέτησης στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και του κοινοτικού κεκτημένου αναφέρθηκε ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γεώργιος Γεωργαντάς, ο οποίος εκπροσώπησε το ελληνικό Κοινοβούλιο στις ετήσιες αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων, το πρόγραμμα για τους προσκεκλημένους του Δήμου άρχισε την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, με επισκέψεις στο Προεδρικό Μέγαρο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη δόθηκε έμφαση στην κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Κυπριακό. Όπως αναφέρεται, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι η βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για πρόοδο, σε συνδυασμό με την εμπλοκή της ΕΕ, ενδέχεται να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για επίλυση του Κυπριακού.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Γεωργαντάς εστίασε στη συμμετοχή της ΕΕ στη διαδικασία και στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και του κοινοτικού κεκτημένου.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην έμπρακτη υποστήριξη που εκδηλώθηκε προς την Κύπρο, αρχικά από την Ελλάδα και στη συνέχεια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι.

Κατά τη συνάντηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου τόνισε ότι η μόνη αποδεκτή λύση του Κυπριακού είναι εκείνη που προβλέπει τη μετεξέλιξη και όχι την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Γεωργαντάς χαρακτήρισε, εξάλλου, θετική εξέλιξη τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Raffaele Fitto ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ