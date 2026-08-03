Λογγίνος: Πάνω από το 90% των πυρκαγιών από ανθρώπινο παράγοντα - «Βλέπουμε κακόβουλες ενέργειες»

Την τελευταία εβδομάδα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών στην ύπαιθρο που φαίνεται να οφείλονται σε κακόβουλες ενέργειες, είπε τη Δευτέρα, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος, προσθέτοντας ότι «συνολικά έχουμε ξεπεράσει τις 1.450» υπαίθριων πυρκαγιών φέτος.

«Δυστυχώς όλες οι πυρκαγιές προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα φαίνεται, πέραν του 90%. Τις τελευταίες όμως μέρες φαίνεται ότι οι πυρκαγιές ξεσπούν από κακόβουλες ενέργειες. Βρίσκουμε τέσσερις, πέντε εστίες σε μια απόσταση 500 μέτρων και άλλες περιπτώσεις, οι οποίες καταγγέλλονται από συμπολίτες μας, μας δίνουν πληροφορίες, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, και γίνεται διερεύνηση αυτών των περιστατικών από την αστυνομία», πρόσθεσε.

Από εκεί και πέρα, συνέχισε ο κ. Λογγίνος, σήμερα το πρωί ξέσπασε μία πυρκαγιά η ώρα 3:50 περίπου το πρωί στο Πραστειό Κελλακίου, ήταν μία δύσκολη πυρκαγιά, είχε ενεργοποιηθεί αμέσως ο μηχανισμός, το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Άμυνα, η Αστυνομία, η Μοίρα Αεροπυρόσβεσης, «για να μπορέσουμε να πιάσουμε την πυρκαγιά προτού εξελιχθεί, ήταν τέτοια και η ώρα που ήταν δύσκολη», όπως είπε.

Ευτυχώς, ανέφερε ο κ. Λογγίνος, δεν υπήρχε ένταση του ανέμου.

Επανέλαβε ότι είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, καδενοφόρα και καταφέραν τις πρώτες πρωινές ώρες με την βοήθεια και των πτητικών μέσων, τα οποία είχαν την δυνατότητα να πετάξουν, να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Παράλληλα, ανέφερε, έγινε και η χρήση του CY Alert.

«Είχαμε ενημερώσει τις κοινότητες, οι οποίες βρίσκονταν κοντά στην πυρκαγιά, ότι μπορεί να χρειαστούν εκκένωση και όταν βεβαιωθήκαμε ότι η πυρκαγιά ήταν πλέον υπό πλήρη έλεγχο, δόθηκε το μήνυμα της λήξης της επιφυλακής αυτών των κοινοτήτων. Από εκεί και πέρα, φαίνεται η πυρκαγιά να ξεκίνησε εκ πρώτης όψεως από έναν κάλαθο, στον οποίο ρίχνουμε άχρηστα αντικείμενα μέσα. Φαίνεται κάποιοι συμπολίτες μας να έχουν ρήξει κάρβουνα μέσα, παράλληλα με άλλα άχρηστα υλικά τα οποία βρίσκονταν στον κάλαθο, ξεκίνησε η πυρκαγιά με αποτέλεσμα να επεκταθεί στην ύπαιθρο», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Λογγίνος είπε, παράλληλα, ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει για τα καλά.

«Οι πυρκαγιές είναι καθημερινές για διάφορους λόγους. Όπως έχω πει, στις περισσότερες φορές είναι κακόβουλες ή από ανθρώπινη αμέλεια. Οπότε πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και επιφυλακή για να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε περιστατικό», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν το μέτρο με τις περιπολίες και τα drones συνεχίζεται, ο κ. Λογγίνος απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι συνεχίζονται οι περιπολίες.

«Χθες είχαμε εντοπίσει από περίπολα μια περίπτωση πυρκαγιάς πάνω ψηλά, το περίπολο του Μονιάτη ουσιαστικά. Έχουμε δώσει οδηγίες. Πετούν τα drones, πετούν έμφορτα τα πτητικά μέσα συνέχεια και για πολλές από τις πυρκαγιές ενώ περιπολούν τα στέλνουμε απευθείας να επιχειρήσουν για να μπορέσουμε να πιάσουμε τις πυρκαγιές στα αρχικά στάδια. Αυτός είναι ο μηχανισμός, έτσι λειτουργεί, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα περιστατικό, το οποίο αντιλαμβάνεστε θα εξελιχθεί την ώρα που θα υπάρχει ένταση ανέμων γιατί θα δυσκολέψει πολύ την κατάσταση», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ