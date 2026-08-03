«Καμπάνες» 10 και 5 ετών για μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στη Λεμεσό (φώτος)

Με ποινές φυλάκισης 10 και 5 ετών έπεσε η αυλαία πολύκροτης υπόθεσης κοντραμπάντου ναρκωτικών στη Λεμεσό. Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού μετά από μια μακρά δικαστική διαδικασία που κράτησε σχεδόν δύο χρόνια, επέβαλε σήμερα μεγάλες ποινές φυλάκισης, διαφοροποιώντας το ύψος της ποινής σε κάθε κατηγορούμενο ανάλογα με το ρόλο και την εμπλοκή του στην υπόθεση, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, σε 52χρονο επιχειρηματία επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές 5 ετών και 4 ετών αφού παραδέχθηκε την κατοχή ποσότητας ναρκωτικών 5 κιλών και 770 γραμμάριων κοκαΐνης και 5 κιλά και 650 γραμμάρια κάνναβης. Ως ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε ότι παρέλαβε τα ναρκωτικά από τον 2ο κατηγορούμενο «για να μην βρεθούν από την Αστυνομία» και ότι «αποδέχθηκε να παραλάβει τα ναρκωτικά επειδή λυπήθηκε τον 2ο κατηγορούμενο». Μαλιστα ο 2ος κατηγορούμενος, παραδέχθηκε ότι ήθελε να δώσει τα ναρκωτικά στον 1ο για τον εμπλέξει στην υπόθεση και να συλληφθεί από την Αστυνομία.

Σχετικά με τον 35χρονο, το Δικαστήριο του επέβαλε διάφορες ποινές, με μέγιστη αυτή των 10 ετών για κατοχή με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών συνολικού βάρους 17 κιλών, κάνναβης και κοκαΐνης. Κατά την ανάγνωση της απόφασης του Δικαστήριο σημείωσε τον ρόλο του ως μεταφορέας των ναρκωτικών από τη Λευκωσία στη Λεμεσό, καθώς επίσης ότι εντοπίστηκε και σε αποθήκη του στη Λευκωσία επιπλέον ποσότητα σε μετέπειτα έρευνα.

Στην 34χρονη, επιβλήθηκε ποινή υπογραφής εγγύησης ύψους 2000 ευρώ, αφού ήταν υπόδικη για 16 συνολικά μήνες, ενώ η εμπλοκή της αφορούσε 11 γραμμάρια κάνναβης που βρέθηκαν στην κατοχή της.

Στην ίδια υπόθεση βρίσκεται κατηγορούμενος άλλος ένας 51χρονος, του οποίου η εκδίκαση θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο.

Το ιστορικό

Η ΥΚΑΝ κατέσχεσε τα ναρκωτικά έπειτα από επιχείρηση που έγινε έξω από παραλιακό ξενοδοχείο της Λεμεσού, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της οποίας προηγήθηκε παρακολούθηση. Η υπόθεση έγινε στις αρχές Νοεμβρίου του 2024 και μέχρι τώρα οι δύο άνδρες βρίσκονταν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές ενώ σε για αρκετό διάστημα υπόδικη ήταν και η 34χρονη που αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους στην πορεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν συλληφθεί ένας 36χρονος, ένας 52χρονος και μία 34χρονη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό. Στο όχημα της 34χρονης εντοπίστηκε βαλίτσα που περιείχε 5 κιλά και 770 γραμμάρια κοκαΐνης και 5 κιλά και 650 γραμμάρια κάνναβης. Ακολούθησαν έρευνες σε δύο υποστατικά του 35χρονου στην επαρχία Λευκωσίας, όπου κατασχέθηκαν ακόμη περίπου 7 κιλά κάνναβης και επιπλέον 140 γραμμάρια κάνναβης. Στην κατοικία της 34χρονης εντοπίστηκαν επίσης 11 γραμμάρια κάνναβης.