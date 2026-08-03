Αποφασίζουν για επόμενα βήματα οι συντεχνίες ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού

Κοινή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 10πμ τα Γενικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, οι οποίες εκπροσωπούν το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, για την ανανεώση της συλλογικής σύμβασης του κλάδου.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της ΣΕΚ, στον Στρόβολο, στην Αίθουσα «Μάρκος Δράκος», με αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα αναφορικά με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, μετά και την απόρριψη, από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της εργοδοτικής πρότασης, η οποία δεν περιλάμβανε μισθολογικές αυξήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, στις 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά τις οποίες θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν και τα επόμενα βήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε ο«Π, οι ωρομίσθιοι του δημοσίου είναι έτοιμοι να αποφασίσουν κλιμάκωση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων καθώς η πρόταση που τους υποβλήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν προνοεί την παραχώρηση γενικών αυξήσεων, που ήταν το βασικό τους αίτημα.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ