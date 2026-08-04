Αυξάνονται τα πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων στα κατεχόμενα - Ξεπερνούν τις 2.500 ευρώ οι βαρύτερες ποινές

Νέα, σημαντικά αυξημένα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις τέθηκαν σε εφαρμογή στα κατεχόμενα. Η αναθεωρημένη κλίμακα ποινών καλύπτει σειρά περιπτώσεων, από την οδήγηση χωρίς άδεια και τη χρήση κινητού τηλεφώνου μέχρι την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Το υψηλότερο πρόστιμο ανέρχεται στα 2.586 ευρώ (141.786 τουρκικές λίρες ) και αφορά τη χρήση οχήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας τύπου «Τ», που αφορά οχήματα ταξί.

Στα 1.293 ευρώ (70.893 τουρκικές λίρες) καθορίστηκε το πρόστιμο για οδήγηση χωρίς άδεια, άρνηση παροχής δείγματος εκπνοής για έλεγχο αλκοόλης, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και χρήση οχήματος χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του.

Οι ποινές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για οδήγηση με επίπεδα αλκοόλης από 50 έως 100 προμίλ προβλέπεται πρόστιμο ύψους 646 ευρώ (35.446 τουρκικών λιρών). Σε περιπτώσεις όπου η ένδειξη υπερβαίνει τα 100 προμίλ, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.294 ευρώ (70.893 τουρκικές λίρες).

Αυξημένες είναι και οι ποινές για παραβιάσεις των ορίων ταχύτητας. Η υπέρβαση του ορίου κατά 20 έως 40 χιλιόμετρα την ώρα τιμωρείται με πρόστιμο 129 ευρώ (7.089 τουρκικών λιρών), ενώ για υπέρβαση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων την ώρα το πρόστιμο ανέρχεται στα 323 ευρώ (17.723 τουρκικές λίρες).

Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας επισύρουν πρόστιμο 259 ευρώ (14.178 τουρκικών λιρών).

Με βάση τη νέα κλίμακα, τα υπόλοιπα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

Οδήγηση οχήματος χωρίς άδεια κυκλοφορίας: 129 ευρώ (7.089 τουρκικές λίρες)

Επικίνδυνη οδήγηση: 258 ευρώ (14.178 τουρκικές λίρες)

Οδήγηση υπό την επήρεια φαρμακευτικών ουσιών: 647 ευρώ (35.446 τουρκικές λίρες)

Μη παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήματα έκτακτης ανάγκης με σειρήνα: 194 ευρώ (10.633 τουρκικές λίρες)

Παραβίαση των κανονισμών για τις πινακίδες κυκλοφορίας: 129 ευρώ (7.089 τουρκικές λίρες)

Οδήγηση οχήματος χωρίς τεχνικό έλεγχο: 129 ευρώ (7.089 τουρκικές λίρες)

Μη κατοχή της άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια ελέγχου: 64 ευρώ (3.544 τουρκικές λίρες)

Οδήγηση οχήματος με ελαττωματική ή θορυβώδη εξάτμιση: 194 ευρώ (10.633 τουρκικές λίρες)

Σημείωση: οι μετατροπές νομίσματος αφορούν την ημερομηνία 04/08/2026