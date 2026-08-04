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Θέλουν να «προλάβουν» τη βία με την τεχνολογία – Στα σκαριά νέο επιχειρησιακό εργαλείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και άλλοι φορείς θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για περιστατικά βίας, με στόχο την άμεση παρέμβαση

Δύο διαδοχικές συσκέψεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρόληψης και έγκαιρης διαχείρισης περιστατικών βίας συγκάλεσε, την Παρασκευή 31 Ιουλίου και σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στις συσκέψεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, μέσω του οποίου οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα μπορούν, στη βάση σαφώς καθορισμένων διαδικασιών, να ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για περιστατικά όλων των μορφών βίας.

Συμπληρώνεται ότι η πλατφόρμα αποσκοπεί στην έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, στην αποτροπή της κλιμάκωσης της βίας και στην άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των αρμόδιων Υπηρεσιών, με προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων και των προσώπων που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο.

Προστίθεται ότι κατά τη σημερινή σύσκεψη παρουσιάστηκε προκαταρκτική πρόταση για τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος και εξετάστηκαν οι πρακτικές, τεχνικές και νομικές παράμετροι εφαρμογής του, με ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στην αναγκαία νομική βάση, στις δικλίδες ασφαλείας, στην προστασία των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων και στην πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ παράλληλα, εξετάστηκε η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό και στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία επιχειρησιακού εργαλείου για περιστατικά όλων των μορφών βίας και είναι διακριτή από το σύστημα συλλογής στατιστικών δεδομένων για τη βία κατά των γυναικών και την εξ οικείων βία, το οποίο προωθείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν την επεξεργασία της πρότασης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού, ασφαλούς και νομικά τεκμηριωμένου συστήματος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

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