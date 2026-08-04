Χειροπέδες σε Ισραηλινό στο οδόφραγμα Δερύνειας για κούτες τσιγάρων από τα κατεχόμενα – Τη «γλύτωσε» με πρόστιμο

Στην κατάσχεση καπνικών προϊόντων στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026, όταν λειτουργοί κατά τη διάρκεια των συνήθων ελέγχων ανέκοψαν τουρκοκυπριακό όχημα τύπου ταξί, το οποίο μετέφερε επιβάτη ισραηλινής υπηκοότητας με προορισμό το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Εντοπίστηκαν 14 κούτες τσιγάρων

Κατά τον έλεγχο της ταξιδιωτικής αποσκευής του επιβάτη, εντοπίστηκαν 14 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων, τα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν τη σήμανση για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας.

Οι ενδείξεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για αδασμοφορολόγητα προϊόντα.

Καταβολή €840 για εξώδικο συμβιβασμό

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και, όπως αναφέρεται, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής τους.

Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους €840.