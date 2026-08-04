Συμφωνία κυβέρνησης - ΠΑΣΥΔΥ: Μικτό κλιμάκιο για θέματα μεταρρύθμισης δημόσιας υπηρεσίας

Τη δημιουργία μικτού κλιμακίου, το οποίο θα εξετάσει ζητήματα που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και θα υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, συμφώνησαν Κυβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της συντεχνίας, Στρατής Ματθαίου, μετά από συνάντηση της ολομέλειας της Κεντρικής Γραμματείας της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία, μεταξύ άλλων, των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και κάλυψε σειρά ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υπηρεσία.

Όπως είπε, συζητήθηκαν ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, οι κτιριακές υποδομές, ζητήματα που αφορούν τους χαμηλόμισθους και την ανέλιξη στη δημόσια υπηρεσία, τους εργαζομένους ορισμένου και αορίστου χρόνου, καθώς και προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ χαρακτήρισε τη συνάντηση παραγωγική και σε καλό κλίμα, σημειώνοντας ότι υπήρξε συμφωνία για τη δημιουργία μικτού κλιμακίου, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της ΠΑΣΥΔΥ, το οποίο θα υποβάλει εισηγήσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών για την ανέλιξη των χαμηλόμισθων, καθώς και για τους εργαζομένους ορισμένου και αορίστου χρόνου.

«Είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της συνάντησης», είπε ο κ. Ματθαίου, προσθέτοντας ότι η ΠΑΣΥΔΥ προσβλέπει πλέον σε εντατικές επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν.

«Δεν ζητήσαμε αυξήσεις»

Ερωτηθείς κατά πόσο ο Υπουργός Οικονομικών ήταν θετικός απέναντι στα αιτήματα της ΠΑΣΥΔΥ και εάν αυτά έχουν οικονομικό κόστος, ο κ. Ματθαίου διευκρίνισε ότι η συντεχνία δεν ζήτησε αυξήσεις.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση επικεντρώθηκε περισσότερο στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, με την ΠΑΣΥΔΥ να επιδιώκει «μια ποιοτική δημόσια υπηρεσία, εκσυγχρονισμένη, αποτελεσματική, φιλική και εξυπηρετική προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και το κράτος».

Πρόσθεσε ότι ορισμένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν ενδέχεται να έχουν οικονομικό κόστος, αναφέροντας ως παραδείγματα τη μετατροπή εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και την ανέλιξη των χαμηλόμισθων. Ο Υπουργός Οικονομικών, είπε, ήταν γενικά θετικός.

Κτιριακές υποδομές και χρονοδιαγράμματα

Αναφερόμενος στις κτιριακές εγκαταστάσεις της δημόσιας υπηρεσίας, ο κ. Ματθαίου είπε ότι σε ορισμένες υπηρεσίες οι συνθήκες είναι «τριτοκοσμικές», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών στην παλιά Αρχιγραμματεία, καθώς και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι υπάρχει σχεδιασμός για σταδιακή ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υλοποίησή του εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς και δεν μπορεί να γίνει άμεσα.

Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα για τα υπόλοιπα ζητήματα, είπε ότι για τη μεταρρύθμιση το μικτό κλιμάκιο θα πρέπει να καταθέσει τις εισηγήσεις του μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ για άλλα θέματα έχει τεθεί χρονικός ορίζοντας μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να εξεταστούν αναλυτικά με το Υπουργείο Οικονομικών.

Διατμηματικές προαγωγές

Ερωτηθείς για τις διατμηματικές προαγωγές και το σύστημα γραπτών εξετάσεων, ο κ. Ματθαίου είπε ότι το θέμα τέθηκε στη συνάντηση και ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδειξε κατανόηση απέναντι στα αιτήματα της ΠΑΣΥΔΥ.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα από τις εργασίες του μικτού κλιμακίου θα προκύψουν συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας την πεποίθηση ότι το ζήτημα θα επιλυθεί.

Ξεχωριστές συναντήσεις για Αστυνομία και Πυροσβεστική

Σε ερώτηση για ζητήματα που αφορούν τα Σώματα Ασφαλείας, ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ είπε ότι τα θέματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής δεν συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση.

Όπως ανέφερε, έχουν συμφωνηθεί δύο ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να εξεταστούν ειδικά τα ζητήματα που αφορούν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Οι συναντήσεις, πρόσθεσε, αναμένεται να καθοριστούν σύντομα.

Πηγή: ΚΥΠΕ