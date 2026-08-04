Νέος διορισμός στον ΔΗΣΥ: Στον Παναγιώτη Μαούρη το χαρτοφυλάκιο Τουρισμού στο «σκιώδες» υπουργικό

Την ανάληψη του χαρτοφυλακίου Τουρισμού στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου από τον Παναγιώτη Μαούρη ανακοίνωσε ο ΔΗΣΥ.

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε σήμερα την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Μαούρη στη θέση του Υπεύθυνου του Χαρτοφυλακίου Τουρισμού στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον κ. Μαούρη για τη διαχρονική παρουσία και προσφορά του στον Δημοκρατικό Συναγερμό, καθώς και για τη συμβολή του στην προσπάθεια του κόμματος κατά τις πρόσφατες εκλογές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και συνέπεια στα νέα του καθήκοντα.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, η εμπειρία του κ. Μαούρη στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι γνώσεις του για τα δεδομένα της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και η ενεργός συμμετοχή του στα κοινά, αποτελούν σημαντικά εφόδια για την αποτελεσματική άσκηση των νέων του καθηκόντων.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Σημείωσε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του κλάδου.

Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιώτης Μαούρης ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις για την καταγραφή των προβλημάτων του τουριστικού τομέα και την κατάθεση συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων προτάσεων.

Όπως ανέφερε, ο κυπριακός τουρισμός καλείται να ανταποκριθεί σε έναν συνεχώς εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό και χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ουσιαστική στήριξη και πολιτικές που θα δημιουργούν προοπτική για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες.