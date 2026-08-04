Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 17χρονος μοτοσικλετιστής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η οδική σύγκρουση συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας ηλικίας 37 ετών.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 17χρονος, από τη Ρουμανία, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του.

Ο άτυχος νέος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026, στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, η οδική σύγκρουση συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας ηλικίας 37 ετών.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣθανατηφόρο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα