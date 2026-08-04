Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 17χρονος μοτοσικλετιστής

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 17χρονος, από τη Ρουμανία, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του.

Ο άτυχος νέος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026, στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, η οδική σύγκρουση συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας ηλικίας 37 ετών.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.