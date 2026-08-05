Κοινή πρόταση για επικίνδυνες οικοδομές - Αναζητείται η χρυσή τομή με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια

Με κοινή πρόταση νόμου, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επιχειρεί να ρυθμίσει το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών, ένα ζήτημα που αναδείχθηκε, με τον χειρότερο δυστυχώς τρόπο, τον περασμένο Απρίλιο, με την τραγωδία στη Λεμεσό, με δύο νεκρούς να ανασύρονται από τα συντρίμμια. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής το θέμα θα απασχολήσει ξανά την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και να ψηφιστεί ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο. Η πρόταση νόμου για την τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου εισάγει σειρά αλλαγών που αφορούν τον εντοπισμό, τον χαρακτηρισμό και τη διαχείριση επικίνδυνων και δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών, καθώς και τις εξουσίες των αρμόδιων Αρχών, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και το πλαίσιο επιβολής διοι...