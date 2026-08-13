Λάρνακα: Στη Cyfield το έργο για τη νέα Σχολή ΤΕΠΑΚ

Στον όμιλο Cyfield (Cyfield Group) κατακυρώθηκε η προσφορά για την ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στη Λάρνακα. Αφού ολοκληρωθούν όλα τα διαδικαστικά που απαιτούνται από 'δω και μπρος, κι εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα κωλύματα με τυχόν προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή, στόχος του Δήμου Λάρνακας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανδρέα Βύρα, είναι όπως η κατάθεση του θεμέλιου λίθου του κτηρίου να γίνει στις 30 ερχόμενου Οκτωβρίου, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Θυμίζουμε ότι η δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα ήταν προεκλογική δέσμευση του κ. Χριστοδουλίδη έναντι των δημοτικών Αρχών. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια πανεπιστημιακή σχολή που θα φιλοξενήσει η Λάρνακα, γεγονός που θεωρείται ιστορικό για την πόλη του Ζήνωνα, αφού ένα διαχρονικό αίτημα παίρνει, επιτέλους, σάρκα και οστά. Ο κ. Βύρας είπε ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες κατασκευαστικές εργασίες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε πρώτη φάση η υπό αναφορά σχολή θα λειτουργήσει με δύο τμήματα, αυτό της Θαλάσσιας Βιολογίας και Τεχνολογίας και αυτό της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να προστεθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Στόχος του ΤΕΠΑΚ είναι όπως η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης να προσελκύσει σταδιακά γύρω στους 450–500 φοιτητές. Το κατασκευαστικό συμβόλαιο είναι διάρκειας 18 μηνών και ο μεγάλος στόχος είναι η έδρα της εν λόγω σχολής να είναι έτοιμη για να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2028. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το ενδεχόμενο η σχολή να αρχίσει την παράδοση μαθημάτων από το φθινόπωρο του 2027 σε άλλο χώρο. Ήδη, για τον σκοπό αυτό μελετώνται διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Η δαπάνη για το κτηριακό συγκρότημα θα πλησιάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η έδρα της σχολής του ΤΕΠΑΚ θα ανεγερθεί στην περιοχή Μακένζι, μπροστά από τον υφιστάμενο δημοτικό χώρο στάθμευσης των παραλιακών κέντρων αναψυχής. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις θα έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνουν αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια, γραφεία διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού και χώρους αναψυχής. Προγραμματίζονται, επίσης, προηγμένες υποδομές πληροφορικής και υποστήριξης για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η κατασκευή του κτηρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα γίνει, όπως ανακοινώθηκε, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Φοιτητικές εστίες

Την ίδια ώρα, όπως πληροφορούμαστε, «τρέχουν» και οι διαδικασίες για την κατασκευή χώρων όπου θα μπορούν να διαμένουν οι φοιτητές της συγκεκριμένης σχολής. Οι χώροι αυτοί θα γίνουν πραγματικότητα με τις φοιτητικές εστίες, τις οποίες προτίθεται να κατασκευάσει το Ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, σύμφωνα με απόφαση που πήρε η διοίκηση του ιδρύματος. Οι πρώτες φοιτητικές εστίες της Λάρνακας προγραμματίζονται να ανεγερθούν σε ακίνητο του ιδρύματος επί της οδού Παύλου Βαλδασερίδη. Πρόκειται για τοποθεσία που βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης κι έχει απόσταση περίπου 15 λεπτών με λεωφορείο ή με αυτοκίνητο από τον χώρο όπου θα ανεγερθεί η έδρα της πανεπιστημιακής σχολής.