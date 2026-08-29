Βυθίστηκε σκάφος στο Κάβο Γκρέκο: Σοκαριστικές εικόνες από την καταστροφή - «Όσοι βρίσκονταν στο σκάφος διασώθηκαν»

Καθηλώνουν οι εικόνες από περιστατικό που σημειώθηκε στο Κάβο Γκρέκο, όπου βυθίστηκε και καταστράφηκε ένα σκάφος, λόγω των σημερινών έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Kitas Weather το οποίο δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες, η καταστροφή είναι αποτέλεσμα της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει σήμερα την Κύπρο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, «ευτυχώς όσοι βρίσκονταν στο σκάφος διασώθηκαν».

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Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.