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183 κατοικίες επλήγησαν από την κακοκαιρία: Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών - Η διαδικασία των αιτήσεων για αποζημίωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Τα συνεργεία των Επαρχιακών Διοικήσεων συνεχίζουν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κοινότητες και δήμους που επηρεάστηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου 2026, με τα συνεργεία των Επαρχιακών Διοικήσεων να πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις σε πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 183 επηρεαζόμενες κατοικίες σε 20 κοινότητες και τρεις δήμους, κυρίως στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ έχουν σημειωθεί και ζημιές σε δημόσιες υποδομές.

Όπως αναφέρεται, προτεραιότητα δίνεται στις περιπτώσεις όπου οι ζημιές είναι πιο εκτεταμένες και σοβαρές.

Με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Υπουργείο καλεί τους πληγέντες να αποστείλουν στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Οι πληροφορίες θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφίες των ζημιών και να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καθοριστεί από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Επαρχιακή Διοίκηση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλέφωνο επικοινωνίας
Λευκωσίας nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy  / cpetridou@papd.mof.gov.cy   22804248 / 22804214 / 22804303 / 22804357
Λεμεσού   limassol.dao@limda.moi.gov.cy      25806422
Λάρνακας     vsavva@papd.mof.gov.cy      24801867
Πάφου Paphos.dao@pafda.moi.gov.cy    26801176 / 26801101 / 26801113 / 26801178
Αμμοχώστου famagusta.dao@famda.moi.gov.cy  23200909

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι η διαδικασία καταγραφής συνεχίζεται σε παγκύπρια βάση.

Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει τη διαχείριση των αιτημάτων που αφορούν κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα.

Τα κριτήρια και το ύψος της κατά χάριν οικονομικής βοήθειας που θα παραχωρηθεί στους πληγέντες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

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