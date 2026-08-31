Συζήτησαν για το συνταξιοδοτικό ΔΗΣΥ και ΣΕΚ

Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ είχε σήμερα αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, με επικεφαλής την Πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο επαφών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Κατά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος, οι οποίες εστιάζουν στην ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων για αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος, χωρίς αυξήσεις εισφορών, μεταβολή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή επιβάρυνση των επόμενων γενεών. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη για ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση κατόπιν διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την επενδυτική διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημείωσε ακόμη ότι ο ΔΗΣΥ αναμένει την κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων και τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση στη Βουλή.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ανέπτυξε τις θέσεις της οργάνωσης, θέτοντας ως προτεραιότητες την επάρκεια των συντάξεων, τη βιωσιμότητα του Ταμείου και την προστασία των μελλοντικών γενεών. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην αναλογιστική μείωση του 12%, αναλύοντας τις επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα έχει η προτεινόμενη ρύθμιση σε υφιστάμενους και μελλοντικούς συνταξιούχους, καθώς και μετά τη λήξη της πενταετούς μεταβατικής περιόδου.

Ο κύκλος επαφών του ΔΗΣΥ για το θέμα συνεχίζεται αύριο με συνάντηση με τη διοίκηση του ΚΕΒΕ.