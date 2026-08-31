Νέοι βομβαρδισμοί στη Γάζα με πέντε νεκρούς - Η Χαμάς στο στόχαστρο του Ισραήλ

Ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα η Πολιτική Άμυνα και ένα νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε «μέλη του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς».

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα ανακοίνωσε το πρωί ότι παρέλαβε δύο πτώματα, έπειτα από «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον της εισόδου ενός κτιρίου κατοικιών, κοντά στο δημοτικό πάρκο της Γάζας». Λίγο αργότερα, το νοσοκομείο συμπλήρωσε ότι παρέλαβε άλλες τρεις σορούς, καθώς και ότι παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε πολλούς τραυματίες, «κατόπιν πλήγματος ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον ενός πολιτικού αυτοκινήτου στη συνοικία Τελ αλ Χάουα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γάζας».

Η Πολιτική Άμυνα, που υπάγεται στη Χαμάς, επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν. Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα δείχνουν μέλη της την ώρα που επιθεωρούν το όχημα το οποίο χτυπήθηκε από το δεύτερο πλήγμα. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς και μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα καμένων σιδερικών, γύρω από την οποία είχε συγκεντρωθεί ένα πλήθος ανθρώπων.

Ο ισραηλινός στρατός, που ρωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε ότι στόχος του ήταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσεμ, προσθέτοντας ότι αργότερα θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στη Γάζα, τονίζοντας ότι πρέπει να εξαλείψει τις απειλές που προέρχονται από τη Χαμάς. Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.318 άνθρωποι, αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι κατά την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί πέντε μέλη του και ένας συμβασιούχος πολιτικός υπάλληλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ