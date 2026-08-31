Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Τραμπ προς Τεχεράνη: «Θα υπάρξει απάντηση» μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν δυναμικά στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, σχεδόν όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ η επίθεση κατά βάσης στην Ιορδανία πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο αμερικανικός στρατός θα «απαντά» σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης.

   «Θα υπάρξει απάντηση» και «θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

   Παράλληλα ο Τραμπ ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το Fox News, ότι όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή.

   Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΡΑΝΗΠΑΤΕΧΕΡΑΝΗΑΠΕΙΛΕΣΠΟΛΕΜΟΣΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΠΥΡΑΥΛΟΙΕΠΙΘΕΣΗΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα