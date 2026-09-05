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Επεισόδια σε ημερίδα φιλάθλων Νέας Σαλαμίνας: Έφτασαν τις 20 οι συλλήψεις – Άλλοι επτά στα χέρια της Αστυνομίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνελήφθησαν ακόμη επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δύο αλλοδαποί 35 και 16 ετών – Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων υπόπτων

Σε επτά ακόμη συλλήψεις προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την ημέρα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργο Χαραλάμπους, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται πλέον στα 20 πρόσωπα.

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 35 και 16 ετών, καθώς και πέντε Ελληνοκύπριους, ηλικίας 42, 20, 28, 28 και 21 ετών.

Με τις νέες συλλήψεις, ο συνολικός αριθμός των προσώπων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 20.

Οι εξετάσεις για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων υπόπτων συνεχίζονται.

Ο κ. Χαραλάμπους απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε μπορεί να δώσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στα τηλέφωνα 24 804060-72.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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