Συμβόλαια θανάτου στην Κύπρο: Στους 8 οι συλληφθέντες – Πιστόλι, μάσκες και μαχαίρια βρέθηκαν στην Πάφο

Σε πέντε νέες συλλήψεις προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία Πάφου και ανεβάζουν στους οκτώ τον συνολικό αριθμό των προσώπων που έχουν συλληφθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η διερεύνηση συνεχίζεται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με αστυνομικές Αρχές άλλων χωρών και τη Europol.

Πέντε συλλήψεις στην Πάφο

Στο πλαίσιο των ερευνών, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον πέντε προσώπων, για τα οποία εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Πρόκειται για δύο 22χρονους, έναν 21χρονο, έναν 25χρονο και έναν 28χρονο.

Χθες, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην επαρχία Πάφου, ανακόπηκε όχημα στο οποίο επέβαιναν τα πέντε πρόσωπα. Οι πέντε συνελήφθησαν δυνάμει των δικαστικών ενταλμάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Κατά την έρευνα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, δύο μαχαίρια, γάντια, μάσκες και τρία κινητά τηλέφωνα.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε και στον χώρο διαμονής των συλληφθέντων στην Πάφο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη οκτώ κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό ύψους 1.400 δολαρίων, καθώς και αριθμός εγγράφων, σημειώσεων και άλλων τεκμηρίων.

Οι πέντε συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Πληροφορίες από τις Αρχές της Δανίας μέσω Europol

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία Κύπρου μέσω της Europol από τις Αρχές της Δανίας. Οι πληροφορίες αφορούσαν σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο, έναντι αμοιβής.

Μετά τη διερεύνηση και αξιολόγηση των πληροφοριών, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, είχαν συλληφθεί δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, τρία πρόσωπα ηλικίας 33, 34 και 35 ετών.

Τα τρία πρόσωπα τελούν υπό οκταήμερη κράτηση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.