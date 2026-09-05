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Λευκωσία: Σε κρίσιμη κατάσταση 79χρονος μετά από τροχαίο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Νίκης – Το άλλο όχημα προσέκρουσε στη συνέχεια σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 12:30 τα ξημερώματα, όταν ο 79χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Νίκης.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημά του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος.

Προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα

Από τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας ζημιές.

Ο 79χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οδική σύγκρουση.

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