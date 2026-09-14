Καινοτομία στην AI μόνο με αυστηρή συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Η απάντηση Κομισιόν στην Anthropic

Στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την ασφάλεια και την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Τεχνολογίας, Τομά Ρενιέ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έκκληση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για επιβράδυνση της ανάπτυξης των πλέον προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, παραπέμποντας ωστόσο στις ίδιες τις εταιρίες για το αν θα πρέπει να σταματούν την ανάπτυξη μοντέλων του δεν είναι ασφαλή.

Σύμφωνα με τον Ρενιέ, το βάρος βρίσκεται στις ίδιες τις εταιρείες. «Φυσικά είμαστε όλοι υπέρ του να έχουμε καινοτόμα και τα πιο σύγχρονα μοντέλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν κάνουμε εκπτώσεις στα πρότυπα ασφαλείας μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εναπόκειται στις εταιρείες να αποδείξουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για χρήση από τους πολίτες μας».

«Η ΕΕ διαδραματίζει σίγουρα ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με αρκετή βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Ρενιέ κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή το απαραίτητο πλαίσιο για την προστασία των πολιτών. Το πλαίσιο αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, παραπέμποντας στον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, γνωστό και ως AI Act, ο οποίος κατά τον εκπρόσωπος εφαρμόζεται πλήρως και για τον οποίο η Κομισιόν έχει ήδη αποστείλει τα πρώτα αιτήματα παροχής πληροφοριών.

Σε ερώτηση εάν η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της επιτάχυνσης ή της επιβράδυνσης της ανάπτυξης των λεγόμενων frontier AI models, ο Ρενιέ υπογράμμισε ότι η θέση της ΕΕ είναι υπέρ της καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συμμορφώνεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. «Είμαστε υπέρ της καινοτομίας στην Ευρώπη. Καλωσορίζουμε τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, εφόσον, φυσικά, αυτό γίνεται πλήρως σύμφωνα με τον AI Act και τις δικλίδες ασφαλείας που έχουμε θέσει σε εφαρμογή», σημείωσε.

Ερωτηθείς ειδικότερα εάν η Anthropic έχει έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρότασή της για «pacing» της ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απάντησε ότι δεν έχει γνώση σχετικής επικοινωνίας, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή δεν θα προχωρούσε ούτως ή άλλως σε τέτοιου είδους διμερείς συζητήσεις.

Ο Ρενιέ σημείωσε παράλληλα ότι η ΕΕ έχει πρόσβαση στα περισσότερα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία δοκιμάζει, μεταξύ άλλων, ο ευρωπαϊκός οργανισμός κυβερνοασφάλειας. «Η συμμόρφωση δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά» τις δικλείδες ασφαλείας για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ