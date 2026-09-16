Κατεχόμενα: 41χρονος υπό διήμερη «κράτηση» για μεταφορά 6 τόνων λαθραίου κρέατος από τις ελεύθερες περιοχές

Υπό διήμερη «κράτηση» τέθηκε σήμερα από το «επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας ο 41χρονος για υπόθεση μεταφοράς 6 τόνων λαθραίου κρέατος (σφάγια αρνιών και προβάτων) από τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές στα κατεχόμενα. Το κρέας είχε εντοπιστεί σε δική του αποθήκη στο Διόριος.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο 41χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για «παραβίαση στρατιωτικής περιοχής» και παράβαση του «νόμου» περί τελωνείων αλλά και εισαγωγή απαγορευμένων προϊόντων.

Ο «αστυνομικός ανακριτής» ανέφερε ότι ο 41χρονος συνελήφθη μετά από καταδίωξη και στο φορτηγό του εντοπίστηκαν 233 σφάγια αρνιών, βάρους 5 τόνων και 880 κιλών, αξίας 7.938.000 ΤΛ. Ανέφερε επίσης ότι το κρέας καταστράφηκε στην παρουσία του και σε αυτή τη διαδικασία εντοπίστηκαν σφραγίδες που δεν ανήκαν στο ψευδοκράτος.

Ειπώθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια ελέγχου την ίδια ημέρα (χθες το απόγευμα) στην ψυκτική αποθήκη κρέατος του στο Διόριος, κατασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία 38 τεμάχια μπροστινού ποδιού βάρους 78 κιλών και 800 γραμμαρίων, που έφεραν σφραγίδες που δεν ανήκαν στο «κτηνιατρικό τμήμα της τδβκ».

Χθες επίσης κρέας εντοπίστηκε από την «αστυνομία» στα κρεοπωλεία του στην περιοχή της Κερύνειας. Το κρέας, συνολικού βάρους 35 κιλών και 200 γραμμαρίων, κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.

Ο «αστυνομικός ανακριτής» ανέφερε ακόμη ότι την ίδια ημέρα, στο τμήμα κρεοπωλείου μιας υπεραγοράς στον Καραβά που ανήκε στον ύποπτο, βρέθηκαν έξι αρνίσια μπούτια συνολικού βάρους 16 κιλών και 451 γραμμαρίων έτοιμα προς πώληση, τα οποία έφεραν σφραγίδα που δεν ανήκε στο ψευδοκράτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ