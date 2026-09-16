Υπό πλήρη έλεγχο η δασική πυρκαγιά στην Ανδρολίκου που έκαψε 5 δεκάρια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου 2026, κοντά στα λατομεία της κοινότητας Ανδρολίκου, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15:30 και εντοπίστηκε έγκαιρα από κοντινό παρατηρητήριο. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα, στις 16:30.

Η φωτιά έκαψε έκταση περίπου 5 δεκαρίων, η οποία καλυπτόταν από χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 άτομα του Τμήματος Δασών, με πέντε πυροσβεστικά οχήματα και έναν προωθητή γαιών, καθώς και 9 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και δύο προωθητές γαιών.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πτητικά μέσα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.