Απάτη μαμούθ με πλοκάμια και στην Κύπρο: Δίκτυο εταιρειών «έκρυβε» ΦΠΑ €15,7 εκατ. από πωλήσεις κινητών

Σε διεθνή επιχείρηση για υπόθεση μεγάλης κλίμακας απάτης και μη καταβολής ΦΠΑ, συνολικού ύψους €15,7 εκατ., συμμετείχαν οι κυπριακές Αρχές, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην Κύπρο ερευνήθηκαν πέντε εταιρείες και μία κατοικία σε Λευκωσία και Λάρνακα, ενώ κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα.

Η Κοινή Ημέρα Δράσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία και Κύπρο.

Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, διασυνοριακό δίκτυο εμπορίας κινητών τηλεφώνων, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται εταιρείες στη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Κύπρο.

Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον το δίκτυο χρησιμοποιήθηκε για την παράνομη αποφυγή καταβολής ΦΠΑ από διαδικτυακές πωλήσεις κινητών τηλεφώνων στη Γερμανία. Το συνολικό ύψος της φερόμενης απάτης και της μη καταβολής ΦΠΑ εκτιμάται στα €15,7 εκατ.

Από τις έρευνες σε κατοικίες και υποστατικά υπόπτων, καθώς και στις εγκαταστάσεις εμπλεκόμενων εταιρειών, συνελήφθησαν τρία πρόσωπα στη Βουλγαρία και ένα στη Γερμανία.

Παράλληλα, στη Γερμανία παγοποιήθηκαν περιουσιακά στοιχεία δύο υπόπτων και δύο εταιρειών, συνολικής αξίας €20,5 εκατ., ενώ οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν και σε μέτρα για ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί ποσό ύψους €3,3 εκατ. από μία από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στην Κύπρο, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε πέντε εταιρείες και μία κατοικία σε Λευκωσία και Λάρνακα. Κατά τη διάρκειά τους εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας λαμβάνονται καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα.

Από πλευράς Αστυνομίας Κύπρου συμμετείχαν μέλη του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Γραφείου Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών και Αιτημάτων και της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Οι έρευνες στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Ευρωπαίας Απεσταλμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου και του Τμήματος Φορολογίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ανακριτές από τη Γερμανία, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Κύπρο ειδικά για να συνδράμουν στην Κοινή Ημέρα Δράσης.