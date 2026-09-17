Ξηλώνουν 1,7 χλμ. ασφάλτου στον δρόμο Πάφου–Πόλης: Κακοτεχνίες, καθυστερήσεις και άγνωστο τελικό κόστος

Τα τεχνικά προβλήματα, τις κακοτεχνίες και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς συζήτησε σήμερα, Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών αυτεπάγγελτα, αναδεικνύοντας την ανάγκη διόρθωσης των σημείων που δεν εμπίπτουν στους όρους της σύμβασης. Όπως ανέφεραν βουλευτές σε δηλώσεις τους μετά το τέλος της συνεδρίας για το θέμα, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών δεν ήταν σε θέση να απαντήσει ούτε την διάρκεια αποπεράτωσης τους έργου, ούτε το τελικό κόστος. Υπογράμμισαν δε ότι η ποιότητα του δρόμου και η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Σε δηλώσεις της, η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Νικολέττα Κωνσταντίνου ανέφερε ότι οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατέδειξαν αποκλίσεις και ζητήθηκε από τον εργολάβο να προχωρήσει σε αποκατάσταση, προσθέτοντας, ωστόσο ότι ο ίδιος αμφισβητεί τη μέθοδο ελέγχου, η οποία, όπως ανέφερε, σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων προβλέπεται από τη σύμβαση. Επισήμανε ότι στόχος των βελτιωτικών έργων στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς ήταν να υπάρχει ένας καλύτερος και ασφαλέστερος δρόμος μέχρι να προχωρήσει η κατασκευή του νέου.

Ωστόσο ανέφερε ότι «δυστυχώς, σήμερα έχουμε ένα νέο οδόστρωμα με προβλήματα ομαλότητας, τμήματα περίκλειστα, καθυστερήσεις και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και ταλαιπωρούν τους πολίτες». Τόνισε ότι «υπάρχει σύμβαση, υπάρχουν προδιαγραφές, υπάρχουν μετρήσεις, υπάρχει και υποχρέωση παράδοσης συγκεκριμένου αποτελέσματος», προσθέτοντας ότι αν το οδόστρωμα είναι εκτός προδιαγραφών, τότε πρέπει να ξηλωθεί και να διορθωθεί. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, υπάρχουν οι διαδικασίες που προβλέπει η σύμβαση», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι καμία πίεση για παράδοση του έργου, κανένα χρονοδιάγραμμα και καμία διαφωνία με τον εργολάβο δεν μπορούν να τεθούν πάνω από την ποιότητα και την ασφάλεια ενός δρόμου που χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες.

«Η Πάφος περιμένει χρόνια τον νέο δρόμο Πάφου–Πόλης. Δεν πρόκειται να δεχτούμε στο μεταξύ έναν υφιστάμενο δρόμο που σχεδόν να πληροί τις απαιτήσεις. Ή το έργο είναι εντός προδιαγραφών είτε δεν είναι. Αν δεν είναι, πρέπει να το διορθώσουν», είπε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι το έργο είχε διάρκεια 12 μηνών και έπρεπε να αποπερατωθεί τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας ότι οκτώ μήνες μετά την αρχική ημερομηνία παράδοσης παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και κακοτεχνίες.

Όπως είπε, τεχνικά προβλήματα παρουσιάζονται και σε σχέση με τη μελέτη και τα σχέδια, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες. Ιδιαίτερα στο σημείο της Τσάδας, πρόσθεσε, παρουσιάζονται μεγάλες κακοτεχνίες στο οδόστρωμα, με σοβαρές ανωμαλίες στην επιφάνεια του δρόμου, καθώς και ζητήματα οδικής ασφάλειας. «Καλούμε τα Δημόσια Έργα και τον εργολάβο να λάβουν τα μέτρα τους και να επιδιορθώσουν άμεσα το οδόστρωμα, ώστε να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια», ανέφερε.

Ο κ. Φακοντής είπε ακόμη ότι το Υπουργείο δεν έδωσε απάντηση ούτε για το πότε αναμένεται να αποπερατωθεί το έργο ούτε για το ύψος του τελικού λογαριασμού, αναφέροντας ότι η αδυναμία της Κυβέρνησης να εκτελέσει ακόμα και μικρής κλίμακας έργα είναι ανησυχητική για την κοινωνία. «Αν δεν μπορεί η κρατική μηχανή να εκτελέσει αυτά τα μικρά έργα, πώς θα εκτελέσει και θα υλοποιήσει τα μεγαλύτερα;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι αυτή η αδυναμία μεταφέρεται στην κοινωνία «με όλες τις κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις».

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε πως «ούτε μονοπάτι, όχι να κάνουμε δρόμο, highway, Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς». Έκανε επίσης λόγο για παραδοχή εκ μέρους του Τμήματος Δημοσίων Έργων μέσα στην συνεδρία όσον αφορά τα προβλήματα στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Μεσόγης και Τσάδας. Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι τίθεται ζήτημα ασφάλειας καλώντας τα Δημόσια Έργα να προχωρήσουν στη διόρθωση του έργου. «Κινδυνεύουν ζωές. Σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου το έχουμε δει ως αυτεπάγγελτο θέμα, έγινε παραδοχή από τα Δημόσια Έργα. Αυτό που έλεγα δημόσια. Ο δρόμος είναι άχρηστος», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι η εταιρεία που ανέλαβε το έργο αρνείται να προχωρήσει στη διόρθωσή του, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων να παρέμβει «για να μην κινδυνεύσουν ζωές, γιατί αύριο αν χαθεί ζωή, κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους». Τέλος ο βουλευτής έθεσε ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο δίνονται υπεργολαβίες στα έργα αναφέροντας ότι επί της ουσίας είναι ανεξέλεγκτα όλα. «Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα και έχουμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ