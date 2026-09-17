Σηκώνει το γάντι ο Δίπλαρος μετά τον καβγά με τον Καρούσο: Το 2028 δεν θα το αποφασίσουν προσωπικές φιλοδοξίες - Άλλο διαφωνίες άλλο προσωπικές επιθέσεις

Με σαφή αποδέκτη τον αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννη Καρούσο, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος σηκώνει το γάντι και τοποθείται για την εσωκομματική συζήτηση, στέλνοντας μήνυμα ότι η πολιτική διαφωνία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπική αντιπαράθεση.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο κ. Δίπλαρος υπογραμμίζει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπήρξε διαχρονικά ένας πολιτικός χώρος στον οποίο οι διαφορετικές απόψεις μπορούσαν να εκφράζονται και να συζητούνται, με στόχο στο τέλος να προκύπτουν συνθέσεις και κοινές αποφάσεις.

«Στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν φοβηθήκαμε ποτέ τη διαφορετική άποψη. Αντίθετα, η δύναμή μας ήταν πάντοτε η δυνατότητα να συζητούμε, να διαφωνούμε και στο τέλος να συνθέτουμε», αναφέρει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψή του, υπάρχει ένα όριο το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά η εσωκομματική αντιπαράθεση.

«Το 2028 δεν θα το αποφασίσουν προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις. Θα το αποφασίσει η παράταξη, μέσα από τις συλλογικές και δημοκρατικές της διαδικασίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, η πολιτική διαφωνία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις, χαρακτηρισμούς και αυθαίρετες αποδόσεις προθέσεων, ενώ δηλώνει ότι οι δικές του θέσεις είναι καθαρές, δημόσιες και διαχρονικά γνωστές. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διαστρέβλωσή τους ή την αμφισβήτηση της πολιτικής του διαδρομής μέσα από υπαινιγμούς και προσωπικές αναφορές. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιμένει ότι θα συνεχίσει να τοποθετείται με πολιτικούς όρους και επιχειρήματα, σημειώνοντας πως έχει μάθει να δίνει τις πολιτικές του μάχες «με επιχειρήματα, καθαρό λόγο και πολιτικό ήθος». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις προεδρικές εκλογές του 2028, στέλνοντας μήνυμα ότι οι αποφάσεις για την πορεία του κόμματος δεν μπορούν να καθορίζονται από προσωπικές επιδιώξεις ή εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

«Το 2028 δεν θα το αποφασίσουν προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις. Θα το αποφασίσει η παράταξη, μέσα από τις συλλογικές και δημοκρατικές της διαδικασίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δίπλαρος θέτει ως βασική προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο τη διατήρηση της ενότητας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τονίζοντας ότι η ευθύνη όλων είναι να παραμείνει το κόμμα δυνατό και πρωταγωνιστικό. Παραπέμπει μάλιστα στην πορεία του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η παράταξη μπορεί και πάλι να ξεπεράσει τις εσωτερικές της διαφωνίες. Καταλήγοντας, σημειώνει ότι «ο ΔΗΣΥ είναι μεγαλύτερος από τις προσωπικές μας διαφωνίες» και προσθέτει πως όποιος πραγματικά αγαπά την παράταξη οφείλει να το θυμάται ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.