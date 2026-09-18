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Ιταλία: Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια του σε σχολείο της Ρώμης και μετά τραβούσε βίντεο για το Telegram

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Δεν ειναι το πρώτο βίαιο συμβάν αυτού του είδους που καταγράφεται στην Ιταλία παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί,  με τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας.

Ένας μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της ιταλικής πρωτεύουσας. Ο ανήλικος δράστης  πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στην συνέχεια την μαχαίρωσε.  Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και, όπως έγινε γνωστό, έχει υποστεί βαρύ σοκ, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. 

Ο δεκατριάχρονος προσπάθησε να τραβήξει την σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο.  Κατάφεραν να τον μπλοκάρουν συμμαθητές του και αμέσως μετά στο σχολείο έφτασαν άνδρες και γυναίκες των καραμπινιέρων. 

Δεν ειναι το πρώτο βίαιο συμβάν αυτού του είδους που καταγράφεται στην Ιταλία παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί,  με τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας. 

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

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