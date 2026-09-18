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Σεπτέμβριος με βροχές «ρεκόρ» - Σε ποια επαρχία καταγράφηκε 15 φορές πάνω από την κανονική βροχόπτωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από την άλλη, μηδενική βροχόπτωση καταγράφηκε στο νέο λιμάνι Λεμεσού, στο Κελλάκι και στον Λυθροδόντα.

Στο 89% της κανονικής για τον μήνα βρισκόταν η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές μέχρι το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, με πολλές περιοχές να καταγράφουν αρκετά ψηλότερη από τη συνηθισμένη ποσότητα βροχόπτωσης.

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Συγκεκριμένα, από την 1η Σεπτεμβρίου καταγράφηκε μέση βροχόπτωση 4 χιλιοστά στις ελεύθερες περιοχές, από 4,5 χιλιοστά που είναι η κανονική για τον μήνα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα 3,3 χιλιοστά από τα 4 που καταγράφηκαν, σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, με 26 χιλιοστά, καταγράφοντας 15 φορές τη συνηθισμένη ποσότητα για τον μήνα. Ακολουθεί η Πάνω Παναγιά με 19,4 χιλιοστά, σχεδόν 4 φορές περισσότερη από την κανονική και ο Πρόδρομος με 10,6 χιλιοστά, κοντά στην κανονική ποσότητα για τον μήνα.

Από την άλλη, μηδενική βροχόπτωση καταγράφηκε στο νέο λιμάνι Λεμεσού, στο Κελλάκι και στον Λυθροδόντα.

Με το υδρολογικό έτος να πλησιάζει στο τέλος του, από 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές έφτασε τα 613,1 χιλιοστά, στο 122% της κανονικής για την περίοδο.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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