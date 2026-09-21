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Θανατηφόρο στην Αργάκα: Τι έδειξε η νεκροτομή για τον θάνατο του 16χρονου Γιώργου Χατζηιωάννου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 16χρονος έχασε τη ζωή του γύρω στις 3.30 το απόγευμα της Κυριακής, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αργάκας.

Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνω, υπέστη ο 16χρονος Γιώργος Χατζηιωάννου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο οδικό δυστύχημα, που σημειώθηκε χθες στην Αργάκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτό κατάδειξε η νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό του 16χρονου, στο νεκροτομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Ως αιτία θανάτου διαπιστώθηκε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων, αναφέρεται.

Ο 16χρονος έχασε τη ζωή του γύρω στις 3.30 το απόγευμα της Κυριακής, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αργάκας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Τροχαίας Πάφου, ο Γιώργος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας που οδηγούσε. Ακολούθως αυτή προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και εκτινάχθηκε από τη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα να κτυπήσει σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Μετά την πρόσκρουση στον πάσσαλο, ο νεαρός κατέληξε στον δρόμο, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη σκηνή εντοπίστηκε προστατευτική στολή καθώς και κράνος. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί κατά πόσο ο 16χρονος φορούσε το κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή αν το κρατούσε στο χέρι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, με τα μέλη της Τροχαίας Πάφου να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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