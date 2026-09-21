«Τα Ατσάλινα Φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου»: Εκτεταμένη πτήση τουρκικών μαχητικών νότια της Κύπρου για εκπαίδευση

Εκπαιδευτική πτήση με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών υποστήριξης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε νότια της Κύπρου και στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι στην εκπαιδευτική δραστηριότητα συμμετείχαν αεροσκάφη που απογειώθηκαν από διαφορετικές βάσεις της Διοίκησης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην ανακοίνωσή του, χρησιμοποίησε τη φράση «Τα Ατσάλινα Φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου», σημειώνοντας ότι οι σχετικές δραστηριότητες συνεχίζονται στο πλαίσιο της προστασίας, όπως αναφέρει, «των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας στη Μεσόγειο».

«Οι δραστηριότητές μας για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, την ανάπτυξη των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και τη διατήρηση του επιπέδου ετοιμότητας των μονάδων μας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεχίζονται με αποφασιστικότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι, στο πλαίσιο αυτό, «πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκτεταμένη εκπαιδευτική πτήση με τη συμμετοχή μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης, τα οποία απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας, νότια της νήσου Κύπρου και στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου».

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται ο αριθμός των αεροσκαφών που συμμετείχαν, οι τύποι των μαχητικών και των αεροσκαφών υποστήριξης, η ακριβής περιοχή της εκπαιδευτικής πτήσης, ούτε η χρονική διάρκειά της.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνδέει πάντως ρητά την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και με την πολιτική της Άγκυρας για την προάσπιση των τουρκικών «δικαιωμάτων και συμφερόντων» στη Μεσόγειο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ