«Δώρα στη Ρωσία» από την ΕΕ; Οργή στην Ουκρανία για την άρση κυρώσεων σε ολιγάρχες

Απαράδεκτη» χαρακτηρίζει η Ουκρανία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, κρίνοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει «το λάθος μήνυμα» στη Μόσχα.

Οι δύο ολιγάρχες, ο Αλισέρ Ουσμάνοφ και ο Μιχαήλ Φρίντμαν, περιλαμβάνοντας στη λίστα αυτή «επειδή αποτελούν μέρος του επιθετικού καθεστώτος της Ρωσίας, το οποίο διεξάγει επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

«Τι άλλαξε; Τίποτα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτή η «απαράδεκτη» αλλαγή «θα έστελνε το λάθος μήνυμα στη Μόσχα, τη στιγμή που η πίεση πρέπει να ενταθεί».

Η Γαλλία ζητούσε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ρωσοουζμπέκου δισεκατομμυριούχου Αλισέρ Ουσμάνοφ, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφαλείας». Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, το Παρίσι πίεζε προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου να επιτύχει σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολλών Γάλλων πολιτών που κρατούνται στο Αζερμπαϊτζάν.

Το Λουξεμβούργο από την πλευρά του ζητούσε να αφαιρεθεί από τη λίστα το όνομα του Ρώσου επιχειρηματία Μιχαήλ Φρίντμαν, εφόσον οι «27» κατέληγαν σε συμφωνία για τον Ουσμάνοφ.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ανήσυχος για αυτήν την κατάσταση, εκτιμώντας ότι «σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την άρση των κυρώσεων» και για να στείλουν οι Ευρωπαίοι «δώρα στη Ρωσία».

Οι κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος Ρώσων πολιτών αφορούν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων τους και την απαγόρευση έκδοσης βίζας.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ