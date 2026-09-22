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Κάτω από τα $100 το Μπρεντ μετά τη δήλωση Τραμπ για συμφωνία με Ιράν μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Μπρεντ διαμορφωνόταν στα 99,69 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 91,02 δολάρια, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 8% και 13% αντίστοιχα

Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι βρισκόταν το βράδυ της Τρίτης η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν σε συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Η τιμή του Μπρεντ υποχωρούσε κατά 0,68%, στα 99,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI σημείωνε πτώση 1,45%, στα 91,02 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο εβδομάδας, το Μπρεντ υποχωρεί κατά περίπου 8% και το αμερικανικό αργό κατά 13%.

«Νομίζω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές (στις ΗΠΑ για την ανανέωση του Κογκρέσου) γιατί δεν είναι λογικό για αυτούς να μην το κάνουν", ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ την Τρίτη, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

"Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω στις ενδιάμεσες εκλογές», υποστήριξε.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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