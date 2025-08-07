Ένοχη και για κακοποίηση του παιδιού της η 33χρονη κατάδικος για φόνο - Όσα ειπώθηκαν ενώπιον δικαστηρίου

Γυναίκα 33 ετών η οποία καταδικάστηκε πρόσφατα σε ποινή φυλάκισης 9 χρόνων για υπόθεση ανθρωποκτονίας, κρίθηκε ένοχη κατόπιν παραδοχής και σε άλλες έξι κατηγορίες που αφορούν κακομεταχείριση τέκνου κάτω των 16 ετών, πρόκληση σωματικής βλάβης σε μέλος της οικογένειάς της, έκθεση σε κίνδυνο των παιδιών της και σε κοινή επίθεση.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας κατά τη διαδικασία επιβολής ποινής στην 33χρονη, όλα τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2023 και Νοεμβρίου 2023 σε βάρος της ανήλικης κόρης της. Η κατηγορία της κοινής επίθεσης αφορούσε ενήλικη με την οποία η 33χρονη είχε διαφορές.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε το 2023 όταν λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας προέβη σε γραπτή κατάθεση αναφορικά με περιστατικά κακομεταχείρισης των ανήλικων τέκνων της. Σημειώνεται ότι η 33χρονη είναι μητέρα τεσσάρων ανήλικων παιδιών, και ο πατέρας τους έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 9 ετών για την ίδια υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τα παιδιά της 33χρονης έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Εναντίον της κατηγορούμενης εκκρεμούσε και υπόθεση για φυσική βία εναντίον της ανήλικης κόρης της και έκθεση των παιδιών της σε κίνδυνο. Κατηγορείτο επίσης και για πράξεις ή συμπεριφορά στην παρουσία ανήλικου η οποία συνιστά βία και για άσκηση ψυχολογική βίας σε βάρος μέλους της οικογένειάς της τον Μάρτιο 2024 (και πάλι σε βάρος της ανήλικης κόρης της). Αντιμετώπιζε επίσης και την κατηγορία της παράλειψης εποπτείας ανηλίκου τέκνου (του γιου της).

Κατά την επιβολή της ποινής το δικαστήριο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η 33χρονη βαρύνεται και με δύο προηγούμενες καταδίκες. Η μία αφορά καταδίκη το 2012 που περιελάμβανε ποινή φυλάκισης για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 2,5 χρόνια με τριετή αναστολή. Από τον περασμένο Ιούνιο εκτίει ποινή φυλάκισης 9 ετών, καθώς είχε κριθεί ένοχη από το Κακουργιοδικείο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ως μετριασμούς παράγοντες, το δικαστήριο έλαβε υπόψη το περιεχόμενο της έκθεσης που ετοιμάστηκε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και έκθεση από το ΚΕΝΘΕΑ. Για τις έξι κατηγορίες που αντιμετώπιζε η κατηγορούμενη, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, επέβαλε σε τρεις εξ αυτών ποινή φυλάκισης δύο μηνών (για κάθε κατηγορία) και στις άλλες τρεις κατηγορίες επέβαλε ποινή φυλάκισης, εννέα, τριών και έξι μηνών. Οι ποινές συντρέχουν.

Σημειώνεται ότι στην υπόθεση ανθρωποκτονίας για την οποία κρίθηκε ένοχη η 33χρονη, είχαν προβληθεί στο Κακουργιοδικείο αρκετά βίντεο, τα οποία απεικόνιζαν την ίδια να κτυπά το θύμα κρατώντας ένα από τα παιδιά της, και με άλλο παιδί της να είναι δίπλα και να βλέπει.