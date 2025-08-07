Έτσι θα λειτουργεί ο υπερσύγχρονος Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης Τεμπών (ΕΙΚΟΝΑ)

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης Τεμπών, στην οδό Τεμπών, στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Ο χώρος έχει αναβαθμιστεί με νέο, σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη σύστημα, το οποίο αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών που επισκέπτονται την περιοχή και ιδιαίτερα τα δημοτικά ταμεία και υπηρεσίες τις καθημερινές, κατά τις πρωινές ώρες (μέχρι τις 16:00).

Νέες ρυθμίσεις και χρεώσεις

Το νέο σύστημα στάθμευσης συνοδεύεται από ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν τη σύντομη στάθμευση για εξυπηρέτηση και την αποφόρτιση της κυκλοφορίας στην πυκνοκατοικημένη περιοχή εντός των τειχών. Οι χρεώσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν δημότες και επισκέπτες που επιθυμούν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις στον Δήμο κατά τις εργάσιμες ώρες.

· Πρώτη ώρα στάθμευσης – ΔΩΡΕΑΝ

· Μέχρι 3 ώρες – €3,00

· Μέχρι 5 ώρες – €3,50

· Μέχρι 7 ώρες – €4,50

· Μέχρι 10 ώρες – €6,00

· Πέραν των 10 ωρών – €6,00 + €1,00 για κάθε επιπλέον ώρα.

Καθημερινές απογευματινές ώρες (μετά τις 16:00) - Σάββατο - Κυριακή:

· 30 λεπτά – ΔΩΡΕΑΝ

· Μία ώρα – €2,00

· Μέχρι 3 ώρες – €3,00

· Μέχρι 5 ώρες – €3,50

· Μέχρι 7 ώρες – €4,50

· Μέχρι 10 ώρες – €6,00

· Πέραν των 10 ωρών – €6,00 + €1,00 για κάθε επιπλέον ώρα.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα:

· Οδηγήστε προς την είσοδο – η μπάρα ανοίγει αυτόματα μόλις διαβαστεί η πινακίδα του αυτοκινήτου σας.

· Η ώρα εισόδου καταγράφεται αυτόματα.

· Όταν φύγετε, πηγαίνετε προς την έξοδο και πληρώνετε εύκολα και γρήγορα με κάρτα.

Τρόποι Πληρωμής στον Χώρο Στάθμευσης:

Χωρίς χαρτί, χωρίς μετρητά, χωρίς αναμονή στην ουρά και φιλικό προς το περιβάλλον