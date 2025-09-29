Στις φλόγες όχημα στην Ανθούπολη - Εξετάζεται εμπρησμός

Απόπειρα εμπρησμού οχήματος σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Ανθούπολης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία γύρω στις 00:30 για φωτιά σε όχημα ιδιοκτησίας 49χρονου στην Ανθούπολη.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έγκαιρα από γειτονικό πρόσωπο πριν εξαπλωθεί.

Προκλήθηκαν ζημιές στις πινακίδες και στο κάλυμμα της οροφής του οχήματος. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας. Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά.

Λίγο αργότερα, γύρω στις 02:40, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε όχημα 53χρονου στην Παρεκκλησιά.

Γύρω στις 02:40 λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε όχημα ιδιοκτησίας 53χρονου, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο εδώ και μια εβδομάδα λόγω μηχανικής βλάβης σε ανοικτό χώρο. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας. Ο Αστυνομικός Σταθμός Μονής διερευνά.