Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας για υπόθεση Γιαννάκη - "Δεν επηρεάζεται η ποινή"

Του Θανάση Αθανασίου

Αντιδράσεων συνέχεια για την υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη, στον απόηχο της απόφασης της Νομικής Υπηρεσίας να αναστείλει τις πέντε από τις συνολικά οκτώ κατηγορίες της υπόθεσης σε βάρος του πρώην επιτρόπου, που αφορούν τις συνθήκες πρόσληψής του από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Η υπόθεση προχωρεί πλέον στη βάση των τριών κατηγοριών για τις οποίες υπήρξε παραδοχή από πλευράς Γιαννάκη Γιαννάκη, και αφορούν κυκλοφορία πλαστών επίσημων εγγράφων εν γνώσει του και δολίως (παρουσίασε πλαστά έγγραφα από Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και Κυπριακό Λύκειο ως πραγματικά).

Το σκεπτικό της ΝΥ

Κοινή γνώμη και πολιτικά κόμματα αφήνουν αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης, την ώρα που αρμόδια πηγή από τη Νομική Υπηρεσία, με άμεση εμπλοκή στον χειρισμό της υπόθεσης, αναδεικνύει, μιλώντας στον «Π» το σκεπτικό που οδήγησε στην απόφαση για αναστολή των πέντε κατηγοριών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αρμόδια πηγή, στόχος της Νομικής Υπηρεσίας είναι «να μην σπαταληθεί άλλος πολύτιμος δικαστικός χρόνος» στην υπόθεση Γιαννάκη, καθώς η παραδοχή του πρώην επιτρόπου για την υπόθεση της πλαστής κυκλοφορίας εγγράφου έχει ποινική βαρύτητα ανάλογη με αυτήν της πλαστογράφησης, «γεγονός που καθιστά τη διαφοροποίηση σχεδόν ανούσια από άποψη ποινικής συνέπειας».

Αναλυτικότερα, πηγή από τη Νομική Υπηρεσία εξέφρασε τη θέση ότι «σε κάθε περίπτωση η ποινή θα ήταν η ίδια. Δεν πρόκειται να του επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή αν αποδειχθεί ότι ήταν και ο ίδιος που τα πλαστογράφησε. Η χρήση των πλαστών εγγράφων, που παραδέχτηκε, είναι αρκετή για την ποινική του δίωξη».

Η στρατηγική της κατηγορούσας Αρχής (Νομική Υπηρεσία) φαίνεται πως βασίστηκε στην ανάγκη αποτροπής της άσκοπης καθυστέρησης της διαδικασίας, αλλά και για να αποφευχθεί εμπλοκή σε σχέση με τα τεκμήρια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μπήκαμε σε μια συζήτηση για να συμφωνήσουμε στα γεγονότα, ώστε να παρουσιαστούν καθαρά και να προχωρήσει η διαδικασία. Οι καθυστερήσεις των τελευταίων εβδομάδων σχετίζονται με την προετοιμασία των γεγονότων τόσο από τη δική μας πλευρά (ΝΥ) όσο και από τον δικηγόρο του κατηγορούμενου».

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις του δικαστηρίου περί «παρελκυστικής πολιτικής», πηγή από τη Νομική Υπηρεσία ξεκαθάρισε ότι «προσπαθούσαμε να δικάσουμε τις υποθέσεις που τεκμηριώνονται. Ο Γιαννάκης Γιαννάκη δεν δήλωνε παραδοχή για τις πέντε κατηγορίες που αναστάλησαν, και αν επιμέναμε θα καθυστερούσε η υπόθεση περισσότερο χωρίς να κερδίσουμε τίποτα περισσότερο, αφού ήδη υπάρχει σχετική παραδοχή για κυκλοφορία πλαστού εγγράφου».

Προς αυτή την κατεύθυνση, νομική πηγή εξήγησε ότι η βαρύτερη ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί, θεωρητικά, είναι τα δέκα έτη φυλάκισης. Ωστόσο, η ανώτατη ποινή πρακτικά περιορίζεται στα πέντε χρόνια καθώς τόσα μπορεί να επιβάλει το Επαρχιακό Δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, η παραδοχή κυκλοφορίας των πλαστών εγγράφων, θεωρείται από τη Νομική Υπηρεσία επαρκής προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση.

Διίστανται οι απόψεις

Πάντως οι απόψεις των νομικών απέναντι στον χειρισμό της υπόθεσης διίστανται καθώς από τη μια προβάλλεται η θέση ότι μετά την παραδοχή Γιαννάκη στις τρεις κατηγορίες και την αναστολή των άλλων πέντε κατηγοριών, δεν θα χαθεί περισσότερος δικαστικός χρόνος για μια υπόθεση η οποία ήδη έχει απασχολήσει πολύ τη δικαιοσύνη.

Από την άλλη όμως τίθενται σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να θέσει την υπόθεση Γιαννάκη ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει μόνο μέχρι πέντε χρόνια ποινή φυλάκισης και όχι ενώπιον Κακουργιοδικείου, το οποίο μπορεί να επιβάλει μεγαλύτερες ποινές.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται πλέον η επόμενη δικάσιμος, η οποία έχει οριστεί από το Δικαστήριο για τις 29 Αυγούστου, καθώς θα διαφανεί κατά πόσο η συμφωνία επί των γεγονότων θα οδηγήσει σε επιεική ποινική αντιμετώπιση ή αν το Δικαιοσύνη θα στείλει ένα σαφές μήνυμα για τη σοβαρότητα τέτοιων αδικημάτων. Πάντως, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το Δικαστήριο θα επιβάλει αυστηρή ποινή, η οποία όμως δεν αναμένουν ότι θα φθάνει τα πέντε χρόνια, αλλά θα βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο.

