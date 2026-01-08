Η αμερικανική σειρά που «προέβλεψε» την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Το βίντεο που έγινε viral

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο προέρχεται από τη δεύτερη σεζόν της παραγωγής του Prime Video, που προβλήθηκε το 2019. Σε αυτή, ο αναλυτής της CIA Τζακ Ράιαν, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζον Κρασίνσκι, μιλά σε φοιτητές και τους ζητά να προσδιορίσουν ποιος είναι, κατά τη γνώμη τους, «ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη διεθνή σκηνή».

Στη συνέχεια εστιάζει στη Βενεζουέλα, τονίζοντας τον πλούτο της χώρας σε φυσικούς πόρους, όπως τα «μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο» και ποσότητες χρυσού που ξεπερνούν «όλα τα ορυχεία της Αφρικής μαζί».

Ο ίδιος θέτει το ερώτημα: «Το γεγονός είναι ότι η Βενεζουέλα είναι ίσως ο μεγαλύτερος πόρος πετρελαίου και ορυκτών στον πλανήτη. Οπότε γιατί αυτή η χώρα βρίσκεται στη μέση μιας από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία;».

Στην ίδια σεζόν, η σειρά παρουσιάζει έναν φανταστικό πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Νίκολας Ρέγιες, τον οποίο ο Ράιαν κατηγορεί ότι «έχει παραλύσει την εθνική οικονομία κατά το ήμισυ» και «έχει αυξήσει το ποσοστό της φτώχειας κατά σχεδόν 400%». Η σκηνή συνεχίζεται με την επισήμανση ότι, σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν βιώσει οικονομική κατάρρευση, όπως η Υεμένη ή το Ιράκ, η Βενεζουέλα βρίσκεται σε «απόσταση 30 λεπτών από τις ΗΠΑ με πυρηνικούς πυραύλους επόμενης γενιάς».

Κατά την εξέλιξη της πλοκής, οι τηλεθεατές βλέπουν τον Ράιαν και τον επικεφαλής του σταθμού της CIA στη Βενεζουέλα να μεταβαίνουν με ελικόπτερο στο προεδρικό μέγαρο, με στόχο την ανατροπή του φανταστικού ηγέτη.

Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει πολλούς σχολιαστές να κάνουν παραλληλισμούς με τα πρόσφατα γεγονότα στην πραγματική ζωή.

Το απόσπασμα της σειράς ανακυκλώθηκε έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «διευθύνουν» προσωρινά τη Βενεζουέλα κατά τη μεταβατική περίοδο και θα «ξεκινήσουν τη ροή του πετρελαίου».

Τι είπε ο συνδημιουργός της σειράς

Με αφορμή τις συγκρίσεις μεταξύ της μυθοπλασίας και των πραγματικών διεθνών εξελίξεων, ο συνδημιουργός της σειράς, Κάρλτον Κιουζ, ο οποίος υπέγραψε τη σειρά μαζί με τον Γκράχαμ Ρόλαντ, σχολίασε το θέμα. Όπως αναφέρει το Deadline, ο Κιουζ σημείωσε ότι «αυτό που πάντα σε εκπλήσσει ως αφηγητή είναι πόσο συχνά τα πραγματικά γεγονότα προλαβαίνουν τη μυθοπλασία».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση της συγκεκριμένης σεζόν δεν ήταν να λειτουργήσει ως προφητεία, αλλά να βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα: «Όταν θεμελιώνεις μια ιστορία σε πραγματικές γεωπολιτικές δυναμικές, η πραγματικότητα καταφέρνει να κάνει το αφήγημα να συντονιστεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ούτε εκείνος ούτε ο Ρόλαντ «έκαναν κάποιο σχόλιο», αλλά απλώς «αφηγούνταν ένα μυθοπλαστικό θρίλερ με χαρακτήρες, ριζωμένο στη μακροχρόνια στρατηγική σημασία της Βενεζουέλας».

Όπως υπογράμμισε, στόχος τους ήταν η αξιοπιστία της ιστορίας: «Η δουλειά μας ήταν να κάνουμε την κατάσταση να φαίνεται αξιόπιστη. Προσεγγίσαμε τη Βενεζουέλα ως μια χώρα όπου τα δημοκρατικά ιδεώδη, η οικονομική πραγματικότητα και τα γεωπολιτικά συμφέροντα ήταν σε ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα και όπου οι επιλογές δεν είναι ποτέ απλές».

