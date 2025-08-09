Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Από μικρή ποσότητα σκουπιδιών η πυρκαγιά στο Όμοδος – Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Η πυρκαγιά κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου, ενώ επηρεάστηκαν ελαφρώς οι αυλές τριών οικιών.

Από μικρή ποσότητα σκουπιδιών πλησίον του δρόμου φαίνεται να ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στο Όμοδος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, σημειώνοντας πως οι δυνάμεις πυρόσβεσης  παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, ο κ. Κεττής ανέφερε πως αυτή τη στιγμή η Πυροσβεστική δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, ωστόσο, σημείωσε «φαίνεται να ξεκίνησε πλησίον δρόμου, σε μικρή ποσότητα σκουπιδιών που υπήρχαν εκεί».

«Εμείς βρήκαμε το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, στα όρια του δρόμου και σε μικρή σορό σκουπιδιών. Εμείς αυτό εντοπίσαμε», είπε.

Σημειώνεται ότι η χθεσινή πυρκαγιά κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα, ενώ επηρεάστηκαν ελαφρώς οι αυλές τριών οικιών.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Εξάλλου, ο κ. Κεττής ανέφερε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με αφορμή τη νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, που εξέδωσε για το Σάββατο το Τμήμα Μετεωρολογίας, ώστε να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα.

Απηύθυνε θερμή παράκληση προς τον κόσμο να είναι «πολύ προσεκτικός».

«Είναι σαββατοκύριακο. Ο κόσμος θα βγει έξω. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις δραστηριότητες του και στο τι κάνει, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά», είπε.

Προέβη σε συστάσεις για έγκαιρη και άμεση ενημέρωση προς τις αρχές, ώστε να υπάρχει αμεσότητα και ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τον Αντρέα Κεττή, το δυναμικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι σε αυξημένη ετοιμότητα με περιπολίες και με παρατηρητήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

