Στη βουλή ο προϋπολογισμός Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος

Στη βουλή κατατέθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο προϋπολογισμός (ΠΥ) της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) για το έτος 2026 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2026-2028.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός για το 2026 είναι ισοσκελισμένος, προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €1,9 εκατ. και είναι στα ίδια επίπεδα με τον προϋπολογισμό του 2025.

Τα έτη 2027-2028 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος με τα έσοδα και τις δαπάνες να είναι μειωμένα και να ανέρχονται στο €1,7 εκατ.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Ελεγκτών Νόμου (Ν.53(Ι)/2017), η χρηματοδότηση της ΑΔΕΕΛΕΠ προέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ετήσια καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% (€0,36 εκατ.) των ετήσιων προβλεπόμενων εξόδων και 80% (€1,40 εκατ.) προέρχεται από τα αναγνωρισμένα Σώματα Ελεγκτών της Δημοκρατίας, τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα Νόμιμα Ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας.

Στον ΠΥ του 2026 περιλήφθηκε πρόσθετα πρόνοια (€0,1 εκατ.) για ανάκτηση του κόστους διοργάνωσης του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) Inspection Workshop .

Ανάλυση δαπανών

Οι αποδοχές προσωπικού, ανέρχονται στις €0,35 εκατ. και είναι οριακά αυξημένες σε σχέση με το 2025.

Οι τακτικές δαπάνες, ανέρχονται στο €1,40 εκατ. και είναι μειωμένες κατά 5%, ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0,07 εκατ. σε σχέση με το 2025, με αυξομειώσεις σε διάφορα άρθρα.

Οι κυριότερες μειώσεις αφορούν την αγορά νομικών και άλλων υπηρεσιών κατά €161.000, ενώ οι κυριότερες αυξήσεις αφορούν στα συνέδρια κατά €96.000, λόγω διοργάνωσης από την Αρχή του IFIAR Inspection Workshop εντός του 2026, καθώς και στην αντιμισθία του ΔΣ και της Πειθαρχικής Επιτροπής κατά €15.000.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, ανέρχονται σε €0,1 εκ. και είναι αυξημένες κατά 149,4% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €65.000, σε σχέση με το 2025, λόγω κυρίως της περίληψης πρόνοιας για αγορά λογισμικού για την εγγραφή και ανανέωση των αδειών των ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων.

Για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό, περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €0,037 εκατ. και είναι στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 αποφάσισε όπως εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) για το 2026 και το ΜΔΠ 2026-2028.