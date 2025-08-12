Πιθανόν να διέφυγε στα κατεχόμενα ο Κουρουνιάδης

Στα κατεχόμενα εκτιμά η Αστυνομία Αμμοχώστου ότι ενδεχομένως να διέφυγε ο 48χρονος Μαρίνος Κουρουνιάδης, ο οποίος καταζητείται τις τελευταίες μέρες για την υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή (8/8) στις Βρυσούλες εις βάρος 61χρονου. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και μέχρι χθες το βράδυ έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για εξιχνίαση της υπόθεσης και σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ανακριτές της υπόθεσης δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο 48χρονος καταζητούμενος να πρόλαβε να διέφυγε στα κατεχόμενα από μη ελεγχόμενο σημείο, αμέσως μετά που τραυμάτισε τον 61χρονο.

Το σενάριο αυτό φαντάζει πιο πιθανό και από το γεγονός ότι οι Βρυσούλες είναι μια ακριτική περιοχή που γειτνιάζει με τα κατεχόμενα. Ήταν γύρω στις 3.00 το απόγευμα της Παρασκευής όταν λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι στο δημοτικό διαμέρισμα Βρυσούλων υπήρχε ένα τραυματισμένο πρόσωπο. Μέλη της ΑΔ Αμμοχώστου μετέβησαν στη σκηνή και διαπίστωσαν πως επρόκειτο για 61χρονο, από το Φρέναρος, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι επί καθήκοντι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του διασωληνώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο γενικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Από τις εξετάσεις που διενήργησε η Αστυνομία, διαπιστώθηκε πως πριν από την απόπειρα φόνου είχε προηγηθεί έντονη λεκτική αντιπαράθεση και διαπληκτισμός ανάμεσα στους δύο άνδρες, οι οποίοι είναι συνάδελφοι αφού εργάζονται σ' εταιρεία πώλησης αβγών.

Σε κάποια στιγμή, ο φερόμενος ως δράστης εισήλθε στο αυτοκίνητό του και αφού εκκίνησε χτύπησε τον 61χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να εκτιναχθεί, να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Η Αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του Μαρίνου Κουρουνιάδη.

Οι διωκτικές Αρχές ενημέρωσαν σχετικά τις Βρετανικές Βάσεις που ελέγχουν τα οδοφράγματα Στροβιλιών και Περγάμους, ενώ παρόμοια ενημέρωση δόθηκε και σε άλλα σημεία διέλευσης, όπως π.χ. στο οδόφραγμα της Δερύνειας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και στις ελεύθερες περιοχές οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου για εντοπισμό του φερόμενου δράστη. Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του καταζητούμενου προσώπου, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου στο τηλ. 23803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.