Στο κόκκινο ο υδράργυρος - Προειδοποίηση για 45 βαθμούς τις επόμενες μέρες

Στο κόκκινο θα βρίσκεται ο υδράργυρος την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς αναμένεται να φθάσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, στους 37 στα ορεινά και κοντά στους 37 με 39 βαθμούς στις παράλιες περιοχές, ενώ τον Δεκαπενταύγουστο η θερμοκρασία θα είναι σε επίπεδο κίτρινης προειδοποίησης. Μετά το Δεκαπενταύγουστο οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στο κανονικό επίπεδο για την εποχή.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου, η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι οι πιο θερμές και οι τελευταίες θερμές ημέρες αυτής της περιόδου και της θερμοκρασιακής έξαρσης.

Σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία είναι κοντά στους 43 στο εσωτερικό, θερμοκρασία για την οποία εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πρόσθεσε ότι για την Τετάρτη θα εκδοθεί η κόκκινη προειδοποίηση που όπως φαίνεται θα ανανεωθεί και για την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου σημαντική αποφόρτιση αναμένεται τον Δεκαπενταύγουστο (Παρασκευή) με πτώση 3 περίπου βαθμών, που θα είναι και πάλι θερμοκρασίες ψηλότερες από τις μέσες θερμοκρασίες της εποχής, με πιθανότητα έκδοσης κίτρινης προειδοποίησης, αφού η ψηλότερη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 40 μέχρι 42 βαθμούς.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται το Σάββατο, με πλήρη αποφόρτιση και τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται στις κανονικές για την εποχή και τον υδράργυρο στο εσωτερικό στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου.

Είπε επίσης ότι την Παρασκευή θα πνέουν και άνεμοι, οι οποίοι θα αυξάνουν τον κίνδυνο εκρήξεων πυρκαγιάς, που είναι ήδη αυξημένος λόγω των ψηλών θερμοκρασιών.

Επίσης, ανέφερε ότι μετά το Σάββατο και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με την αναμενόμενη επισφάλεια, η πρόγνωση είναι ότι οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ίσως και σε χαμηλότερα και δεν αποκλείεται μετά την Κυριακή – Δευτέρα, να υπάρξει και μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.