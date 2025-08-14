Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Καταζητείται ύποπτος για την απαγωγή του Σύρου από την Κοφίνου

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Υπόθεση απαγωγής 22χρονου διερευνά η Αστυνομία, μετά από σχετική καταγγελία που έγινε το βράδυ της Τετάρτης, 13 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8:30 το βράδυ καταγγέλθηκε η απαγωγή του νεαρού άνδρα από το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου. Μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου και διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος είχε προηγουμένως δεχθεί τηλεφώνημα από άγνωστα πρόσωπα, τα οποία τον κάλεσαν να συναντηθούν.

Το χρονικό

Ο νεαρός συναντήθηκε με τρία άτομα έξω από το Κέντρο Φιλοξενίας και επιβιβάστηκε στο όχημά τους. Περίπου μισή ώρα αργότερα, φιλικά του πρόσωπα επικοινώνησαν με την Αστυνομία, εκφράζοντας ανησυχία, καθώς δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν και το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο.

Γύρω στις 10:30 το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος επικοινώνησε με οικεία του πρόσωπα, αναφέροντας ότι είχε απαχθεί και εγκαταλείφθηκε τελικά στην περιοχή της αερογέφυρας Κοφίνου. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, φέροντας εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Η Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφάλισε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός προσώπου, το οποίο καταζητείται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου.

