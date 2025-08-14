Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Προς επανένωση με τη μητέρα του ο 13χρονος Σύρος - Φεύγει για Τουρκία από κατεχόμενα

Aυτή τη στιγμή φιλοξενείται στο κέντρο «Σπίτι Αγάπης Tangul Unal Caginer»

Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την επανένωση με την οικογένειά του στην Τουρκία, του 13χρονου Μ.Α. από τη Συρία, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και εντοπίστηκε πρόσφατα στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της «υπηρεσίας κοινωνικών υπηρεσιών» στα κατεχόμενα, η οικογένεια του παιδιού εντοπίστηκε στην Τουρκία και έχει ήδη πραγματοποιηθεί επικοινωνία μαζί της. Τελικός στόχος, μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών, είναι η ασφαλής επιστροφή του ανήλικου στους δικούς του.

Ο 13χρονος, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από την Αστυνομία Κύπρου από τις 6 Αυγούστου 2025, είναι καλά στην υγεία του και έχει τεθεί υπό καθεστώς προστασίας. Αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στο κέντρο «Σπίτι Αγάπης Tangul Unal Caginer», μια δομή που στοχεύει να παρέχει σε παιδιά υπό «κρατική» προστασία τη δυνατότητα να ζουν σε ένα οικείο περιβάλλον, υπό την εποπτεία της «αρμόδιας υπηρεσίας» και σε συνεργασία με τις «αρχές».

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας ότι οι τουρκοκυπριακές «αρχές» παρακολουθούν στενά το ζήτημα και ότι η όλη διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές για τα δικαιώματα και την προστασία του παιδιού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

