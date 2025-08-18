Οριοθετείται η πυρκαγιά στην κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου

Οριοθετείται πυρκαγιά έκτασης τριών εκταρίων περίπου σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, δέντρα και άχρηστα υλικά, στην κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι για αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς επαρχίας Λευκωσίας.

Προστίθεται ότι την προσπάθεια κατάσβεσης υποστηρίζουν με ένα πυροσβεστικό όχημα το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η Εθελοντική Ομάδα SupportCY και πέντε ιδιωτικοί εκσκαφείς που εργάζονταν στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι η πυρκαγιά είναι πλησίον περιοχής όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί σήμερα και είχε τεθεί υπό έλεγχο, ενώ είχε κατακαύσει δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, δέντρα και άχρηστα υλικά, ενώ επηρεάστηκε επίσης εγκαταλελειμμένο υποστατικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ